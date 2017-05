VIDEO - Se caută proprietar pentru cea mai ”nemernică” pisică

© Rachel Nagy





O organizaţie australiană de caritate, Cat People of Melbourne, a postat un anunţ neobişnuit pentru un animal de companie căruia încearcă să-i găsească un cămin, descriind animalul ca fiind o "pisică absolut nemernică", scrie vineri The Telegraph.



Biggles, în vârstă de doi ani, este o felină cu ''blană neagră fină strălucitoare şi ochi mari galbeni''. Cu toate acestea, avertizează organizaţia de caritate, Biggles este "absolut nemernic" şi nu este "o pisică pentru persoane fără experienţă sau sfioase".



Înspăimântătorul motan, care se numeşte şi Lord Bigglesworth, este un "despot şi dictator", spune organizaţia. "El vă va informa că nu este fericit, ceea ce se întâmplă des pentru că lucrurile nu se ridică de cele mai multe ori la standardele sale înalte".



"Dacă nu-i place ce faceţi, vă va muşca. Uneori îi place să vă atace picioarele. Depinde doar de ce poate obţine în acel moment. D-lui Biggles nu-i place să fie contracarat. Se înfurie dacă nu poate ieşi afară atunci când vrea să facă acest lucru''.



Devine furios şi dacă nu este hrănit la timp sau nu i se permite să se servească singur din bucătărie. Cu toate acestea, în pofida personalităţii sale oarecum provocatoare, organizaţia de caritate este încrezătoare că există undeva un proprietar potrivit pentru domnul Biggles.



"Este un motan pur-sânge, cu graniţe foarte ferme. Dl Biggles are nevoie de un proprietar care nu-i va lua atacurile în nume personal şi nici nu-l va lăsa să plece din cauza comportamentului rău. Pentru persoana potrivită, el va fi o felină de companie excepţională, pe viaţă, deoarece când îşi oferă inima o va face cu totul şi pentru totdeauna'', dă asigurări organizaţia care îi îndeamnă pe cei interesaţi să intre pe site-ul său, utterbastardcat.com, sau să viziteze Pet Rescue.AGERPRES