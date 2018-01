Horoscop 2018: Varsator, zodia lunii februarie!

Februarie se anunta o luna dinamica si aducatoare de vesti bune in plan profesional. Veti avea sansa de a opera schimbari radicale in viata dumneavoastra, in pofida riscurilor la care va expuneti.

Perspective la fel de incurajatoare si la capitolul dragoste. Cuplurile de indragostiti vor simti cum sentimentele lor devin mai profunde, in timp ce persoanele care si-au intemeiat deja o familie, se vor lasa invaluiti de romantism, redescoperind emotia primelor intalniri.

In general vorbind, din punct de vedere sentimental, februarie va straluci puternic. Poate si pentru ca pe 14 februrie se sarbatoreste Sfantul Valentin?

In ceea ce priveste semnul astrologic al lunii, acesta este Varsator. Persoanele acestei zodii vor fi ghidate de Saturn si Uranus, care vor aduce un plus de independenta. Va veti simti foarte atasati de libertatea dumneavoastra.

Inca nu s-a nascut acel cineva care sa va impiedica sa traiti asa cum intentionati. Adaptabili la circumstante dintre cele mai diferite, aveti toate calitatile necesare pentru a improviza.

Va place sa va intalniti cu prietenii, sa-i vizitati, dar spiritul dumneavostra solidar ii prefera pe cei mai putin fericiti, mai putin norocosi in viata.