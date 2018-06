Horoscop 9 iunie. Capricornii vor avea probleme financiare

Horoscop 9 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de sambata.

Horoscop 9 iunie GEMENI - Daca asteptai de unde vestea ca ai fost admis intr-un anumit colectiv, vestea cea buna poate sa apara chiar azi! Ca sa fii primit cu adevarat intr-un mediu in care visezi sa intri, trebuie sa gandesti ca ei, sa vorbesti ca ei, sa adopti modul lor de a fi. Poti face asta, deci nu incerca sa-i schimbi tu pe ceilalti dupa sablonul tau, ci invers: ajusteaza-ti tu comportamentul pentru a deveni unul de-al lor din toate punctele de vedere. Adaptarea nu e usoara, dar comunicand in permanenta, cerand ajutorul la nevoie celor mai vechi din acest grup, acceptand sfaturile, vei vedea ca nu va trece mult si nu va mai exista nicio diferenta intre tine si tovarasii tai. Daca iti doresti sa faci parte din acest grup, fa un efort sa te integrezi, pornind cu modul de gandire!



Horoscop 9 iunie RAC - Prezenta ta face bine unei persoane care trece prin momente foarte dificile. Reusesti sa aduni un grup mai larg de persoane alaturi de cel trist care sa-i ridice moralul si sa-l sustina la greu, ceea ce se va dovedi a fi un gest salvator. Vei fi privit ca eroul zilei de cel care va reusi sa depaseasca impasul major si nu va uita niciodata ceea ce ai facut pentru el la nevoie. Fii trup si suflet alaturi de cei care trec prin situatii critice, pentru ca vei gasi de fiecare data solutia care sa-i scoata chiar si din cea mai adanca prapastie.



Horoscop 9 iunie LEU - Ai ajuns la capatul unui proiect si deja poti sarbatori reusita! Ai parcurs un drum anevoios, ai muncit din greu, dar esti multumit de rezultate. Acum, privind inapoi, spui ca nici nu mai conteaza eforturile depuse in ultima perioada pentru a ajunge aici, ci conteaza numai sentimentul de satisfactie a muncii implinite care te invaluie acum si te face sa te simti bine. Meriti felicitari, tocmai pentru ca ai trecut prin suficiente probe pe parcurs, cand aproape ca ai fi fost tentat sa renunti, dar iata ca insistenta si rabdarea iti sunt acum rasplatite pe deplin!



Horoscop 9 iunie FECIOARA - Esti impovarat de discutii cu tenta negativa si panicarda, pentru ca unii vor profita de prietenia ta. Unii uita ca ai si tu necazurile tale, uita ca ai si tu o viata personala si un timp liber limitat, si te vor monopoliza cu problemele lor egoiste pe toate caile de comunicare accesibile catre urechea ta. Tu ii asculti, le dai sfaturi atat cat poti, dar incearca sa nu pui la suflet ceea ce-i doare pe ei. Ii poti ajuta cu o vorba buna, dar nu poti prelua pe umerii lor greutatile lor: debaraseaza-te de balastul negativ pe care il desarta in curtea ta!



Horoscop 9 iunie BALANTA - Cat timp urmezi strategia pe care ti-ai propus-o cat mai relaxat, fara stres si fara incrancenare, vei ajunge la visul tau cel mare cu bucurie. Victoria nu e departe, dar nu trebuie sa dezechilibrezi nimic in urcusul tau: nici sa sari peste etape, nici sa te stresezi mai mult decat e cazul, nici sa te dai peste cap pentru a ajunge mai repede acolo. Lucrurile pot evolua lent, armonios si bine, incat nici tie nu-ti vine a crede ce frumos se aseaza toate, si asta numai datorita capacitatii tale de a-ti pastra calmul pana la capat. Nu te enerva pentru nimic in lume, ci ramai zen orice ar fi, si ai sa vezi imediat efectele acestei atitudini!



Horoscop 9 iunie SCORPION - Numeri sumele de care dispui si ai motive de satisfactie, pentru ca rezultatul suna foarte promitator! Ba chiar ai curajul sa faci tot felul de planuri costisitoare cu banii tai, si nu te zgarcesti la nimic. Tinzi spre cele mai scumpe lucruri, spre cele mai moderne sau de lux obiecte, pentru ca iti spui, in sinea ta, ca meriti aceste daruri. Ai muncit mult ca sa ajungi aici, deci ar fi cazul sa-ti permiti si tu o viata mai buna, in care sa te bucuri de prosperitate, fara sa te plangi de lipsuri, de economii sau de criza financiara. Daca visezi la un obiect anume, chiar foarte scump fiind, du-te si cumpara-l: e al tau!



Horoscop 9 iunie SAGETATOR - Nu pune la suflet tonul ridicat cu care ti se adreseaza cei pe care ii iubesti. Au si ei problemele si nervii lor, si tot tu trebuie sa fii cel care tolereaza atitudinea lor un pic cam agresiva. Daca vezi ca nu sunt in apele lor, lasa-i in pace, nu mai turna si tu gaz pe foc cu tot felul de reprosuri sau critici, asteapta sa le treaca, pentru ca vor aprecia mai mult intelegerea de care dai dovada tacand si suportandu-le nazurile, decat daca ai incepe sa le atragi atentia in fiecare clipa ca sunt nervosi, artagosi, nepoliticosi. Tu cu ai face daca ai fi in locul lor?



Horoscop 9 iunie CAPRICORN - Nu te juca prea mult cu resursele tale financiare, avand impresia ca, oricat ai cheltui, banii se vor intoarce repede inapoi. Nu e chiar asa, iar o atitudine superficiala in privinta banilor s-ar putea solda cu dezechilibrarea bugetului propriu. Singura atitudine jucausa pe care ti-o poti permite e sa cumperi… jucarii! Asta da, deci mergi la cumparaturi si gandeste-te la darurile pentru cei mici din familie. Dar si tu te simti inca un copil, incat nu ar fi exclus sa dai o suma de bani pentru un capriciu considerat de altii drept un gest copilaresc. Ei si ce? vei spune, e dorinta ta fie inseamna sa-ti cumperi un trenulet sau un ursulet de plus, desi tu ai trecut demult de varsta potrivita pentru asa ceva.



Horoscop 9 iunie VARSATOR - Ai timp berechet sa stai si sa cantaresti o situatie incurcata. Nu te impinge nimic si nimeni de la spate sa te grabesti sa dai un raspuns imediat, deci ia-ti tot timpul necesar pentru a chibzui si a privi lucrurile din toate directiile posibile, ca abia dupa aceea sa extragi concluzia finala. Cu cat analizezi mai atent, cu atat descoperi mai multe puncte de vedere si esti multumit ca ai avut suficient timp sa verifici totul cu atentie, pentru ca daca ai fi fost presat de termene limita, ai fi luat decizii pripite. Profita de ragazul primit in dar!



Horoscop 9 iunie PESTI - Obstacolul care apare azi in planurile tale nu-ti este deloc strain, pentru ca ai mai trecut candva prin situatii similare. Ajunge doar sa repeti reteta de atunci, sa-ti aduci aminte cum ai rezolvat problema data trecuta, pentru ca ai deja experienta in acest sens. Daca atunci ai rezolvat totul cu bine, la fel se va intampla si acum, pentru ca stii exact cum sa intervii. Se vede ca ai invatat ceva din lectiile primite de la viata si, chiar daca problema se repeta aproape identic, acum stii sa o repari mult mai bine si mai repede. Stii cum se spune: tot patitu-i priceput!



Horoscop 9 iunie BERBEC - Nici tu nu stii de unde, primesti azi un impuls fantastic ce te poate propulsa cu cateva etape mai sus in proiectul de care te ocupi. Ai cerut candva ajutor, ai aruncat gandul in spatiu si nu aparea nici un semnal ca cineva te-ar fi auzit, dar azi apar deja rezultatele. Cand vezi ce usor evolueaza lucrurile acum, ai din ce in ce mai clara senzatia ca acesta e raspunsul la dorintele pe care le-ai emis atunci. Vezi, uneori lucrurile nu se misca asa cum sau cand ai dori tu, ci trebuie doar sa-ti doresti sa se intample minunea, si ea va aparea atunci cand este momentul potrivit. Acum poti sa vezi ce pasi mari poti sa faci inainte catre succesul dorit!



Horoscop 9 iunie TAUR - Ceva iti spune sa-ti asculti azi cu mai multa atentie copilul interior, indiferent de varsta pe care o porti pe umeri. Lasa haina adultului deoparte, pentru o zi, si vezi ce nevoi are acel copil pe car il ascunzi in suflet. Cere iubire, ingrijire si ocrotire, semn ca ai si tu sensibilitatile tale, dorintele tale ascunse, temerile tale profunde dar care pot fi inlaturate daca stai putin de vorba cu tine insuti. Vei fi uimit sa descoperi ca ai nevoie de protectie, de un invatator alaturi care sa te indrume, de un matur cu care sa vorbesti, da, chiar si daca matur esti si tu. Azi iti auzi mult mai ferm si mult mai sonor vocea interioara.

Horoscop oferit de www.acvaria.com