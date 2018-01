Horoscopul lunii februarie 2018: Scorpionii nu vor ramane in pana cu banii!

In 2018, persoanele nascute sub acest semn zodiacal pot miza pe sprijinul Cainelui de Pamant.Dar pentru realizarea planurilor, trebuie sa lucreze mult cu sine, sa nu mai viseze cu ochii deschisi, trecand la fapte concrete. In februarie, Scorpionii vor reusi in tot ceea ce intreprind, dar mai intai trebuie sa-si ordoneze viata, ca si cum si-ar inregistra fiecare zi intr-un grafic foarte clar.

In dragoste

Treziti sentimente puternice in sufletul reprezentantilor altor zodii. Numai cei care se tem de sentimentele adanci si de relatii speciale fug de dumneavoastra. Ca atare, merita sa va deschideti treptat sufletul in fata unei persoane pe care ati cunoscut-o recent, pentru a nu o pune imediat pe goana.

In acelasi timp, sunteti destul de pretentios cand vine vorba de partener. In afara de siguranta si sinceritate, cautati la omul alaturi de care sperati sa petreceti cat mai mult timp un simt al umorului deosebit de ascutit si o inteligenta aparte. In caz contrar, va veti plictisi.

O combinatie care, fara indoiala, nu o gasesti la tot pasul. Si, din pacate sau din fericire, nu stiti sa va multumiti cu mai putin. Iata de ce, astrele avertizeaza ca multi reprezentanti ai acestui semn pot ramane singuri in februarie. Sau se vor simti singuri alaturi de cineva care nu se ridica la nivelul standardelor lor. Dar nu intrati in panica: 2018 este abia la inceput si va asteapta numeroase aventuri.

Sanatate

Sunt posibile probleme legate de stomac si colon. In acest caz, trebuie sa va adresati imediat medicului. Nu asteptati ca lucrurile sa se inrautateasca. Totusi, pentru a preveni neplacerile, incercati sa rspectati un regim alimentar echilibrat, dar si un program de viata fara excese. Pentru ca una dintre cauzele deteriorarii starii de sanatate il constituie noptile pierdute, nedormite.

De asemenea, trebuie sa fiti atenti pe unde umblati, cum conduceti masina, cum manevrati focul si aparatura electrica. Daca v-ati decis sa intrati intr-o sala de sport, respectati cu strictele indicatiile indstructorilor. In caz contrar, "succesele si victoriile" in fata aparatelor s-ar putea solda cu necazuri.

Finante

Aveti un salariu stabil, dar perspective zero. Poate ar fi cazul sa va ganditi la alt loc de munca, unde va puteti afirma, unde pregatirea dumneavoastra sa fie apreciata pe masura. Astrele arata ca veti munci inclusiv in zilele libere, dar rezultatul va fi foarte multumitor.

In februarie nu veti ramane in pana cu banii, pentru ca stiti sa va gestionati foarte bine finantele. Pe de alta parte, astrele va sfatuiesc sa nu va faceti apropiati prea mult de colegii de la servici, nu dezvaluiti planurile personale. Ar putea dauna carierei si relatiilor cu partenerul.