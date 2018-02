Zodiile care se considera foarte destepte!

Varsatorii proceseaza fiecare situatie, putandu-se detasa cu usurinta pentru a lua cele mai echilibrate si inteligente decizii. Sunt echilibrati, inventivi si rationali. Oameni cu un bogat bagaj de cunostinte, Varsatorii pot accepta ideile si principiile altora. Mai mult, ei vor cauta intotdeauna un punct de vedere alternativ. Dar vor pastra, totusi, o urmada de indoiala, pana cand nu vor gasi dovezi care sa le spulbere orice nedumeriri. In ochii altora, Varsatorii pot pare niste ciudati.

Fecioarele sunt un fel de "busole" de moralitate. Ele isi stabilesc obiective cat mai indraznete, acordand o atentie aparte educatiei, studiului, cunoasterii in general. Daca o situatie nu are rezolvare sau solutia este prea complicata, Fecioarele vor gasi propriul raspuns. In opinia lor, nu exista ceva care nu poate fi rezolvat. Desi nu le place sa se laude, sunt destul de putine lucrurile care le-ar putea pune cu adevarat in incurcatura pe Fecioare. In plus, Fecioarele pun multe intrebari, ceea ce denota dorinta de a afla.

Capricornii par destul de inchisi in sine, dar nu e chiar asa. In spatele acestui comportament lnistit se ascund persoane dornice sa observe absolut tot in jurul lor, ceea ce le ofera avantaje in fata celorlalti. Capricornii gandesc metodic, limpede si logic, ajungand, astfel, la cele mai bune solutii. Nu sunt impulsivi, stiu exact ce vor si, inainte de a se lansa in vreun proiect, se gandesc la consecinte.

Scorpionii sunt dotati cu o putere psihilogica deosebita, sunt patrunzatori si foarte receptivi. Nu numai ca nu le scapa nimic, dar traiesc fiecare clipa cu tot trupul, astfel incat percep situatiile in care sunt pusi mai profund decat alte zodii. Scorpionii prind informatii ignorate de altii din neatentie. Scorpionii nu pot fi inselati sau pacaliti.

De multe ori, Pestii impresioneaza. Se considera ca, fiind ultima zodie a Horoscopului, Pestii detin cunostintele mai multor generatii. Inteligenti si creativi, ei au darul de a te plasa intr-o lume a fanteziei. Au atatea idei, incat ajung sa fie, pentru altii, o sursa de rezolvare a problemelor altora. Traiesc din plin necazurile, bucuriile altora, in special a persoanelor apropiate. Ca si cum ar simti gandurile si sentimentele lor.