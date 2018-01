În 10 ani, oamenii criogenați ar putea fi readuși la viață

Corpurile umane inghetate prin tehnica criogenarii ar putea fi readuse la viata in urmatorii 10 ani, sustine un specialist din domeniu.

La nivel global, aproximativ 350 de persoane si-au criogenat corpul imediat dupa ce au decedat, in speranta ca ar putea fi readusi la viata. Mail Online noteaza ca Dennis Kowalski, presedinte al Cryonics Institute, sustine ca aceste cadavre ar putea fi readuse la viata in urmatorii zece ani, potrivit descopera.ro.

Kawalski a afirmat ca "putem lua in considerare si tehnica de resuscitare actuala ce era considerata incredibila in urma cu 100 de ani, insa, in prezent, este un lucru obisnuit." "Desigur, in urmatorii 100 de ani readucerea unei persoane la viata va fi un lucru, dar cum ar fi daca am face asta in 10 ani?", se intreaba el.

Organizatia lui Kowalski detine 2.000 de persoane inregistrate pentru a fi criogenate dupa ce mor. In prezent, in cadrul firmei fiind criogenate 160 de persoane in rezervoare speciale cu azot. Kowalski sustine ca in functie de evolutia medicinei va fi readus la viata si primul pacient.