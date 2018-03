NASA a descoperit o galaxie fantoma

Cu ajutorul telescopului Hubble, specialistii NASA au descoperit o galaxie lipsita, practic, de materie neagra. Oamenii de stiinta cred ca aceasta particularitate confirma, de fapt, existenta respectivei galaxii.

Numerosi fizicieni sustin teoria potrivit careia materia neagra, care se manifesta doar in interactiune cu gravitatia, reprezinta peste 80% din masa totala a cosmosului.

Pieter Van Dokkum, de la Universitatea Yale, declara insa ca galaxia gasita si identificata drept NGC 1052-DF2, arata de parca s-ar fi debarasat de toata materia neagra, care, logic vorbind, ar fi trebuit sa alcatuiasca baza ei.

In galaxia nou descoperita, stelele se regasesc exclusiv la perifia ei, grupate in formatiuni mai mari decat se intalnesc de obicei. In opinia oamenilor de stiinta, aceasta galxie exista de aproximativ 10 miliarde de ani.