Apple pregăteşte un nou model de iPhone pentru cea de-a 10 aniversare

Grupul informatic american Apple se pregăteşte să lanseze în toamna acestui an trei noi telefoane iPhone, atât versiuni îmbunătăţite ale actualelor două modele de iPhone 7 cât şi un nou dispozitiv premium cu un aspect revizuit, au declarat luni pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.



Potrivit surselor, noul iPhone va dispune de un nou tip de ecran, care de asemenea va avea şi o formă curbă, un cadru de oţel inoxidabil precum şi camere mai performante. Datorită noului tip de ecran, telefonul va avea un display puţin mai mare decât al actualului iPhone 7 Plus dar dimensiunile dispozitivului vor fi similare cu cele ale iPhone 7. În plus, Apple vrea să integreze butonul home în ecran aşa cum a făcut rivalul Samsung cu modelul Galaxy S8.



Potrivit surselor, noul model de iPhone va utiliza un display de tip OLED, iar celelalte două telefoane vor continua să utilizeze tehnologia LCD şi vor avea o dimensiune a ecranului de 4,7 inch şi 5,5 inch, la fel ca şi iPhone 7 şi iPhone 7 Plus. Sursele precizează că planurile vizând designul noilor telefoane iPhone nu a fost încă finalizat şi este posibil să sufere modificări.



"Toamna aceasta se vor împlini trei ani de când am văzut o schimbare remarcabilă cu privire la hardware-ul iPhone. Aceasta a dat naştere la speculaţii că telefoanele din acest an vor veni cu modificări semnificative. Samsung Galaxy S8 a ridicat ştacheta pe care Apple trebuie să o depăşească", a declarat analistul Gene Munster.



Telefonul iPhone este cel mai important produs al grupului Apple, responsabil pentru aproximativ două treimi din vânzări. În plus, iPhone este motivul pentru care clienţii cumpără alte produse Apple precum iPad şi Apple Watch. Noua linie de telefoane iPhone din acest an va veni la zece ani după ce Steve Jobs a prezentat modelul original de iPhone.



Sursele citate de Bloomberg susţin că pe toate noile telefoane iPhone va rula iOS 11, un sistem de operare dedicat dispozitivelor mobile care va fi anunţat în luna iunie la conferinţa anuală a dezvoltatorilor Apple. De asemenea, sursele susţin că pentru cele trei noi modele, Apple a testat o serie de procesoare mai rapide bazate pe tehnologia de 10 nanometeri, care sunt mai mici şi mai eficiente decât actualele procesoare, ceea ce permite Apple să menţină durata de viaţă a bateriei chiar dacă telefoanele sunt mai performante. AGERPRES