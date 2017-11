Bucharest Gaming Week - între 12 şi 17 decembrie la Bucureşti

Cei mai importanţi dezvoltatori de jocuri din România şi din lume, pasionaţii de eSports şi gamerii dedicaţi sunt aşteptaţi la prima ediţie a Bucharest Gaming Week, care se va desfăşura în perioada 12-17 decembrie la Bucureşti.

Pe parcursul unei săptămâni vor avea loc evenimente dedicate industriei de gaming din România, expoziţii care evidenţiază creativitatea artiştilor români şi conferinţe educative.



Evenimentul central se va desfăşura la Romexpo pe 16 şi 17 decembrie, când vor avea loc finalele Electronic Sports League (ESL) Southeast Europe Championship pentru popularele jocuri 'Counter Strike: Global Offensive', 'League of Legends' şi 'Hearthstone' şi Finala Sezonului 3 al Turneului Naţional de 'League of Legends', o ocazie unică de afirmare pentru jucătorii profesionişti din România.



Pe lângă turneele dedicate profesioniştilor, Bucharest Gaming Week oferă experienţe cât mai variate gamerilor de toate vârstele: competiţii pentru amatori, concursuri, sesiuni hands-on cu cele mai noi jocuri video şi ultimele gadget-uri.



Vizitatorii vor avea posibilitatea la Bucharest Gaming Week să se bucure de o multitudine de activităţi, printre acestea numărându-se întâlniri cu cei mai populari streameri şi vloggeri din România, experienţe inedite în Virtual Reality (VR) şi mobile games, competiţii ale partenerilor care scriu istoria gaming-ului. Evenimentul va aduna cele mai bune echipe de sport electronic din regiune, dar şi companii de IT şi studiouri de jocuri video care îşi desfăşoară activităţile specifice în Bucureşti. AGERPRES