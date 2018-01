SRI cumpără detectoare cu raxe X de la apropiați ai generalului „Timpanul”

Serviciul Român de Informații, printr-o unitate militară din zona Băneasa, a achiziționat, în ultimele zile ale anului trecut, aparatură de detecție cu raze X, pentru controlul bagajelor și coletelor suspecte. Societatea care va livra serviciului secret aceste dotări a mai prestat, pentru aceeași unitate militară, în urmă cu doi ani, exact același tip de servicii. Furnizorul se numește MIRA Telecom SA, o companie abonată la contracte cu statul, în special cu Serviciul Român de Informații. Mai mult, unul dintre acționarii societății, Dragoș Băsmăluță, este asociat într-o altă firmă, de asemenea, abonată la contracte cu instituțiile de forță ale statului, cu fiica fostului director adjunct al SRI, generalul în rezervă Dumitru Zamfir, poreclit și “Timpanul”, condamnat, între timp, la închisoare cu suspendare. MIRA Telecom a primit, în perioada 2007-2017, sute de contracte de la instituțiile statului. 57 dintre acestea, consemnate pe SEAP, au avut drept clienţi nu mai puțin de 30 de instituții publice, iar valoaea acestora se ridică la 60 de milioane de euro.

Cu trei zile înainte de terminarea anului 2017, în data de 28 decembrie 2017, Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară UM 0461 București, a finalizat procedurile de negociere în vederea achiziționării unui pachet de aparate cu raze X, destinate controlului bagajelor și al coletelor suspecte. Din caietul de sarcini, dar și din anunțul de atribuire publicat, de către autoritatea contractantă, pe SEAP, rezultă că aceste aparate sunt destinate locației în care își desfășoară activitatea chiar unitatea militară a SRI, în strada Jandarmeriei, din nordul Capitalei, în apropierea cartierului rezidențial de lux “La Stejari”.

Procedura de achiziție a fost, potrivit anunțului de atribuire citat, organizarea unei licitații deschise, împărțită pe trei loturi. Primul lor, care viza achiziţia de aparate cu raze X pentru radiografierea coletelor suspecte, a fost atribuit în data de 22 decembrie 2017, la un preț de 3.228.628 de lei fără TVA. Al doilea lot a fost atribuit în 28 decembrie, la o valoare de 268.375 de lei fără TVA și vizează achiziţia unor aparate cu raze X pentru tunel cu dimensiune mică și medie, în timp ce ultimul lot, atribuit tot la data de 28 decembrie, se referă la achiziţia unui aparat cu raze X pentru tunel cu dimensiune mică, în valoare de 230.653 de lei fără TVA.

În total, cele trei loturi ajung la 4.435.880.64 de lei cu TVA inclus (981.751,3 euro). Pentru ultimul lot au fost depuse trei oferte, pentru al doilea doar două oferte, iar pentru lotul 1 a fost înregistrată o singură ofertă admisibilă. Toate cele trei loturi au fost adjudecate de către compania bucureșetană MIRA Telecom SA.

Legăturile acționarilor furnizorului cu SRI

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC MIRA Telecom SA are trei acționari, persoane fizice. Stelian Ilie (80% din părțile sociale), Dragoș Băsmăluţă și Dănuț Florin Modoran, cu câte 10 la sută din acțiuni. Acționarul majoritar al firmei, Stelian Ilie, împreună cu Dragoș Băsmăluţă, mai dețin și compania MIRA Software Technologies SRL. Ambele companii fac parte din grupul de firme MIRA Group, care activează pe piața de securitate și telecomunicații.

“Jurnalul” a dezvăluit, anul trecut, faptul că unul dintre acționarii MIRA Telecom, care îndeplinește și funcția de director, Dragoș Băsmăluță, deține părți sociale la o altă companie de profil, SC Logika IT Solutions SRL. Această ultimă companie a luat ființă în ianuarie 2012 şi a fost fondată de către Dragoş Băsmăluţă, care a deţinut, timp de câteva luni, calitatea de asociat unic al firmei. La înfiinţare, societatea şi-a înregistrat, la Registrul Comerţului, obiectul de activitate “realizarea soft-ului la comandă”. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în data de 3 mai 2012, asociatul unic Dragoş Băsmăluţă decide să se autoconvoace într-o adunare a SC Logika IT Solutions SRL, ocazie cu care a hotărât să cesioneze un pachet de 10 la sută din participaţiile sale la societate către o anume Iulia Maria Zamfir, născută în 1982. Aceasta este nimeni alta decât fiica generalului Dumitru Zamfir, fost director adjunct al Serviciului Român de Informații. Până în martie 2016, societatea în cauză a funcţionat cu aceşti doi asociaţi. Tot de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului suntem informaţi de faptul că, în data de 23 martie 2016, Dragoş Băsmăluţă şi asociata sa, Iulia Maria Zamfir, se reunesc într-o adunare a asociaţilor SC Logika IT Solutions SRL, unde decid să-l coopteze în cadrul companiei pe un anume Ion Mărgăritescu. În urma acestei hotărâri, structura acţionariatului firmei se schimbă, în sensul că Dragoş Băsmăluță deţine, din acel moment, 60 la sută din participaţii, Iulia Maria Zamfir - 6,66 la sută, iar Ion Mărgăritescu - 33,34 la sută din beneficii şi pierderi.

Generalul, condamnat cu suspendare

Generalul Dumitru Zamfir, tatăl Iuliei Maria Zamfir, este fost ofițer de informaţii, specializat în domeniul interceptărilor. Zamfir, cunoscut în sistem şi sub porecla de “Timpanul”, a condus, în calitate de director adjunct, Serviciul Român de Informaţii în perioada 1997-2008. Numele său a apărut într-un dosar instrumentat de către Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind trimis în judecată în anul 2011, alături de un alt director adjunct al SRI, Ionel Marin, dar şi de colonelul SRI Cătălin Septimiu Miu. Aceştia au fost puşi sub acuzare de către procurorii anticorupţie pentru că au închiriat şi, ulterior, au cumpărat, în mod ilegal şi la preţuri subevaluate, locuințe aflate în proprietatea Regiei Autonome – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.



Este a doua oară când UM 0461 cumpără aparatură cu raze X de la MIRA

Revenind la contractul pe care SRI, prin UM 0461 București, l-a atribuit, la finele anului trecut, companiei MIRA Telecom SA, din caietul de sarcini care a stat la baza încheierii acestei afaceri rezultă că serviciul secret intern a comandat și achiziționat 26 de aparate cu raze X pentru radiografierea coletelor suspecte, un aparat cu raze X pentru tunel cu dimensiune medie și un aparat cu raze X pentru tunel cu dimensiune mică.

Cele 26 de aparate pentru radiografierea coletelor suspecte vor fi livrate cu câte o unitate portabilă și autonomă de captură a imaginilor, cu un laptop pentru comandă control și prelucrare a imaginilor cu raze X, dar și un sistem de transport al componentelor, la care se adaugă cablurile de conectare. Aparatul cu raze X pentru tunelul de dimensiune medie este prevăzut cu două monitoare și tastatură. El este dotat cu echipamente cu raze X dual-view pentru tunelul de control, cu o bandă transportoare a echipamentului și cu un generator cu raze X. În fine, cel de-al treilea aparat cu raze X, pentru tunelul de dimensiune mică, este format din dispozitivul propriu-zis, dotat cu două monitoare și tastatură, tunelul respectiv, banda transportoare și generatorul aferent.

Este pentru a doua oară când UM 0461 București cumpără de la MIRA Telecom acest tip de echipamente. În data de 18 mai 2015, SRI a mai achiziționat, în aceeași manieră, aparate cu raze X pentru controlul bagajelor și coletelor suspecte, în valoare de 5.490.720 de lei cu TVA (1.220.160 de euro).

Cel puțin 30 de instituții publice au derulat contracte cu MIRA Telecom

MIRA Telecom a intrat în atenţia opiniei publice în anul 2008, când Aeroportul Mihail Kogălniceanu a achiziţionat de la această companie un detector de urme de explozibili, în valoare de 420.000 de lei fără TVA. Din 2007 și până la sfârșitul anului trecut, pe SEAP au fost publicate, la capitolul contracte atribuite prin licitație deschisă sau prin negociere directă, nu mai puțin de 57 de contracte încheiate de MIRA Telecom cu instituțiile statului. Valoarea acestor contracte se situează undeva în jurul sumei de 60 de milioane de euro. 30 de autorități publice au apelat la serviciile acestei companii, după cum urmează: Romatsa (4 contracte), Serviciul de Telecomunicații Speciale (2 contracte), Ministerul Apărării Naționale (6 contracte, dintre care 5 atribuite de UM 02415 București și unul atribuit de UM 02550 București), Serviciul Român de Informații (11 contracte, din care 6 atribuite de Institutul pentru Tehnologii Avansate, unul atribuit de UM 0296 București și câte două contracte atribuite de UM 0929 Bucureşti, respectiv UM 0461 București). La acestea se adaugă Primăria Sectorului 4 (3 contracte), Universitatea București (1 contract), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hurubei” (1 contract), Ministerul Finanțelor Publice (3 contracte), Aeroportul Arad SA (2 contracte), Ministerul Justiției (1 contract). Ministerul Afacerilor Interne a derulat cu aceeași firmă opt contracte, din care două chiar de centrala ministerului, cinci prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și încă un contract prin Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Organizare Jilava.

Alte instituţii publice care au derulat contracte cu MIRA Telecom sunt Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgenţă (5 contracte), Consiliul Județean Giurgiu (1 contract), Regia Autonomă Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș (1 contract), Municipiul Drobeta-Turnu Severin (1 contract), Consiliul Județean Constanța (1 contract), Agenţia Națională pentru Pescuit și Acvacultură (2 contracte), Autoritatea Navală Română (1 contract), Consiliul Județean Teleorman (2 contracte), Aeroportul Iași (1 contract) și Consiliul Județean Olt (1 contract).

MIRA Telecom a mai livrat aparate cu raze X și altor instituții de la vârful statului. Adninistrația Prezidențială, Secretariatul General al Guvernului și Camera Deputaților au achiziționat astfel de dispozitive, în valoare de 1,4 milioane de lei.

Firma în care este asociată fiica generalului Dumitru Zamfir, SC Logika IT Solutions SRL, a primit, la rândul ei, contracte de la stat în valoare totală de 102.524.852,35 lei. Printre clienți se numără SRI și Agenția Națională de Integritate.