Uncheșelu, recompensat cu o avansare după dosarul OUG 13

Filmul acțiunilor derulate de DNA, imediat după adoptarea OUG 13, devoalează intenția procurorului-șef Laura Codruța Kovesi de a ajunge la inculparea prim-ministrului Sorin Grindeanu. În paralel, omul de încredere al șefei DNA, procurorul Jean Uncheșelu, a lucrat atât în dosarul privind adoptarea OUG 13, cât și în dosarul privind retrocedările de imobile de la Timișoara. O lună mai târziu, procurorul Uncheșelu a fost avansat, în timpul unui team-building, la Cheile Grădiștei, în funcția de membru al Colegiului de Conducere al DNA. Înregistrările-bombă prezentate, luni seară, de mai multe televiziuni, cu Laura Kovesi cerându-i lui Jean Uncheșelu să „ajungă la domnul premier”, nu fac altceva decât să întregească acest scenariu.

O înregistrare explozivă cu Laura Kovesi, în timpul unei ședinţe cu secțiile DNA, a ajuns pe televiziunile de știri. Filmuleţul o arată pe șefa DNA în timp ce îi spunea subalternului său cum ar prefera să se ajungă la premierul Sorin Grindeanu. „Uncheșelu, știţi ce-mi doresc: să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele și să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiștei și tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate așa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat”, tuna Laura Codruţa Kovesi. Despre ce este vorba? Iată filmul acţiunilor DNA. După adoptarea în Guvernul României a OUG 13/2017, în data de 1 februarie 2017 a avut loc o ședinţă extraordinară a Colegiului de Conducere al DNA, care a „analizat riscurile și impactul asupra activității DNA, situaţie creată de adoptarea acestei ordonanțe de urgenţă”. Concluzia ședinţei a fost aceea că prevederile OUG 13, dacă vor intra în vigoare, „favorizează de acum înainte persoanele care vor săvârși fapte de abuz în serviciu”. Pe data de 2 februarie, DNA anunță opinia publică despre faptul că au fost depuse mai multe sesizări la sediul instituţiei, de către persoane fizice, pe marginea modului în care a fost adoptată OUG 13. De aici, a început urmărirea penală in rem, într-un dosar instrumentat de procurorul Jean Uncheșelu, de la Secția I a DNA.

Două dosare „grele”, același procuror

Ca o coincidență, același procuror Uncheșelu face, în data de 17 februarie 2017, un anunț senzațional. A început urmărirea penală pentru abuz în serviciu în formă continuată împotriva actualului primar al Municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a fostului primar Gheorghe Ciuhandru, a viceprimarului Dan Diaconu și a fostului viceprimar Traian Constantin Stoia, într-o speță legată de retrocedarea unor imobile. La acel moment, presa a făcut imediat legătura cu faptul că, între anul 2008 și 2012, Sorin Grindeanu a ocupat, la rândul lui, funcția de viceprimar al Municipiului Timișoara, fapt ce a creat suspiciunea rezonabilă că dosarul instrumentat de Jean Uncheșelu are o țintă clară, anume premierul României în funcție. Următorul eveniment în acest film este sesizarea făcută de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, la Curtea Constituțională pe marginea anchetei începute de DNA împotriva Guvernului României. În 27 februarie, CCR a anunțat că a sesizat existenţa unui conflict juridic de natură constituțională între DNA și Guvernul României, constatând că procurorii și-au depășit grav competențele. În aceeași zi, procurorul Jean Uncheșelu a dispus clasarea dosarului OUG 13, doar în ceea ce privește infracțiunea de folosire a influenței ori a autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, pentru obţinerea de foloase necuvenite, însă a disjuns cauza și a declinat-o la Parchetul General, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii pretinselor infracțiuni de favorizarea infractorului, prezentarea cu rea-credință de date inexacte Parlamentului sau președintelui României, cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri și fals intelectual. În acest mod, Jean Uncheșelu s-a spălat pe mâini de ancheta privind OUG 13, aruncând pisica moartă în brațele procurorului general.

În ziua în care CCR face praf DNA

CCR și-a motivat decizia prin care a constatat încălcarea gravă a atribuțiilor de către DNA, la momentul în care a deschis dosarul OUG 13 la începutul lunii martie. Câteva zile mai târziu, în intervalul 9-10 martie 2017, DNA a organizat un team-building la Cheile Grădiștei, comuna Fundata, la care au participat sute de procurori și polițiști. Paranghelia a fost organizată cu fast, din bani publici, și a avut drept scop, printre altele, avansarea procurorului Uncheșelu. Practic, Jean Uncheșelu a fost recompensat cu un post de membru în Colegiul de Conducere al DNA, alături de colegul Paul Dumitriu, care a lucrat, de asemenea, în dosarul privind OUG 13. Din înregistrarea în care Kovesi îi spune lui Uncheșelu să „decapeze” instituțional dosarul cu casele „și să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea”, rezultă că discuția a avut loc după întâlnirea de la Cheile Grădiștei, iar șefa DNA dorea mai multe informații despre stadiul dosarului, dând chiar și indicații cu privire la calea de urmat.

Kovesi: „Mă îngrijorează de ce nu îi înhățăm”

Trei înregistrări din întâlnirile Laurei Kovesi cu subordonații săi au fost date publicității. În prima, ea îi reproșează lui Jean Uncheșelu: „M-am uitat şi eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineața până seara şi am făcut aşa un pic o... /nu se înțelege/ DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite, la 270. Adică e o discrepanță foarte mare. Posturi în plus avem, polițişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. (...) M-am uitat pe situațiile astea şi unele sunt îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani, cu urmărirea penală începută şi nesoluționată (…) Mă îngrijorează de ce nu îi înhățăm”. Ulterior, au apărut alte fragmente din înregistrare, în care Kovesi le cere procurorilor din subordine să facă anchete, precizând că după decizia CCR şi-ar fi dorit să iasă cu un dosar cu un ministru sau „măcar un dosar important”. „Avem 50 de dosare pe procuror şi nu putem să scoatem un dosar. Trebuie să ne facem treaba. (...) După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teamă că CCR a zis că am derapat. Îşi bat alții joc de munca noastră, noi să stăm doar să încasăm. Nu degeaba tot zic că e important să ieşim. (…) Dacă simt că nu mai avem curaj, o să se urce cu picioarele pe noi. (...) 3, 4 dosare importante. Noi, de la începutul anului, ne-am luat-o în freză şi cu OUG 13 şi oamenii ne-au apărat”, mai afirmă șefa DNA.

DNA atacă, face dosare penale și sesizează Inspecția Judiciară

Ministrul în funcție al Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, imediat după difuzarea acestor înregistrări, că va sesiza Inspecția Judiciară a CSM în legătură cu aceste aspecte. Ieri, acest lucru pare că s-a și întâmplat. Practic, ancheta Inspecției Judiciare nu poate face altceva decât să constate dacă există sau nu o abatere disciplinară în această situație. Ministrul Justiției a omis, însă, să sesizeze Parchetul General. Laura Kovesi nu a omis, însă, acest aspect. Ieri după-amiază, DNA a remis un comunicat de presă prin care a anunțat faptul că înregistrările respective nu sunt autentice, ele conțin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera conținutul real al afirmațiilor enunțate de procurorul-șef al DNA în diverse împrejurări, cum ar fi ședințe publice ori ședințe de lucru cu procurorii secțiilor operative. „Între fragmentele care se aud pe înregistrări au fost intercalate o serie de sintagme care nu aparțin procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, dar și anumite expresii licențioase pe care nu le-a folosit și nu le folosește”. Și, conform principiului potrivit căruia cea mai bună apărare este atacul, DNA a sesizat Parchetul General privind săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, în legătură cu difuzarea în spațiul public a acestor înregistrări. Mai mult, DNA s-a autosesizat pentru folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și a sesizat inclusiv Inspecția Judiciară.