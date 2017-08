Profesor doctor Mircea Beuran: În cancerul pancreatic, simptomele apar târziu

Pancreasul este un organ de mare complexitate, el produce şi insulină pentru ţinerea în frâu a glicemiei, dar fabrică şi enzime necesare digestiei. Când un obstacol blochează scurgerea secreţiilor biliare ale ficatului şi a enzimelor pancreatice se instalează şi icterul mecanic, dar şi pancreatita acută cu dureri teribile, enzimele pancreatice se întorc în pancreas şi îl canibalizează. Cancerele de pancreas sunt grave şi ele. Interviu cu profesor doctor Mircea Beuran, şeful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca

Florin Condurăţeanu: - Domnule profesor Beuran, durerile în pancreatite sunt clasate pe primul loc în privinţa violenţei durerilor. Dumneavoastră aţi intervenit în multe cazuri de pancreatite acute, în unele situaţii aţi evitat operaţia şi suferinzii s-au întors acasă cu o lună mai devreme faţă de alţi bolnavi de pancreatite trataţi în străinătate, care au fost şi operaţi de două ori...

Prof. Mircea Beuran: - Unii dintre cei ajunşi la spital cu pancreatite reacţionează favorabil la tratamentul medicamentos şi nu sunt operaţi. Partea rea este că în pancreas şi în vecinătăţi se formează zone ce acumulează lichid deoarece glanda pancreatică practic se rupe. Acest lichid produce necroze ale ţesutului pancreatic, moartea acestor ţesuturi, care se infectează. Se formează abcese în abdomen, care provoacă febră, frisoane, lipsă de poftă de mâncare, stare septică, adică de infecţie. În unele cazuri, se practică îndepărtarea zonelor necrozate prin laparoscopie, deci prin intervenţii minim invazive. Când aceste zone afectate nu pot fi accesate laparoscopic, se apelează la chirurgia clasică. Este complicat că necrozele ţesuturilor din pancreas au “vârste” diferite, nu se maturizează şi nu se infectează în acelaşi timp. De aceea se recurge la spălări şi drenaje ca tuburile implantate să permită o oarecare eliberare de ţesuturile necrozate. Dar, uneori, se ajunge şi la cea de a doua operaţie.

F.C.: - Cancerul de pancreas este considerat o formă de mare duritate, l-a răpus şi pe Pavarotti. Este o maladie canceroasă neiertătoare?

Prof. M. Beuran: - Mai curând, cancerul de pancreas este o formă vicleană. Nu dă simptome decât târziu, când s-a pierdut momentul propice pentru operaţie. Tumora poate invada capul şi corpul pancreasului, lovind în celulele producătoare de enzime pentru digestie. Când boala canceroasă invadează coada pancreasului, sunt afectate insulele de celule producătoare de insulină pentru frânarea glicemiei mari. Totuşi ceva semnale apar, omul slăbeşte, nu mai are poftă de mâncare, are scaune grase, simte o inexplicabilă scârbă faţă de carne şi pâine. Durerile apar târziu, când s-a înstăpânit icterul cu îngălbenirea pielii, a cavităţii bucale, când urina a devenit ruginie, fecalele albicioase. Tumora a blocat scurgerea secreţiilor biliare, nu un calcul, situaţie evidenţiată de examenul cu computerul tomograf cu substanţe de contrast. Vărsăturile sunt fără bilă, nu au culoare galbenă ca în cazul calculilor. Pancreasul canceros duce la inflamarea ganglionilor de deasupra claviculelor, vezica biliară se măreşte, se adună lichid în abdomen ,dar nu ca în ascita din ciroză. Se pipăie un nodul la buric. Dar acestea sunt semne târzii, s-a depăşit momentul favorabil al intervenţiei chirurgicale. Tumorile de pancreas sub 2 centimetri se operează cu succes. Când tumora a invadat vasele, apare riscul de recidivă şi metastaze după operaţie.

Bolnavii de cancer pancreatic simt dureri în spate şi se înşeală bănuind că sunt suferinţe aduse de reumatism. Tumora se plasează în spaţiul dintre vertebre. În fazele avansate durerile îl încovoaie pe bolnav, el simte o alinare în poziţia încovoiată de cocoş de puşcă. Când cancerul de pancreas dă dureri şi în coloană se face un test: dacă durerile nu dispar cu indometacin, este un semn că nu e de vină coloana, ci pancresul cancerizat.