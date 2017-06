Declarație ȘOCANTĂ a lui Duckadam: „Eu nu mai am nicio treabă cu Steaua. Eu îmi primesc pensia de la Dinamo”

Bogdan Iurascu/Intact Images





Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a primit invitație la evenimentul de la Casa Centrală a Armatei, din București, dar nu l-a onorat.

”Eu nu mai am nicio treabă cu Steaua. Eu îmi primesc pensia de la Dinamo. Am lucrat 7 ani la Poliția de Frontieră, așa că de acolo îmi vine pensia, așa că nu mai am nicio legătură cu Steaua!”, a spus Duckadam, la Digi Sport.

Declarația năucitoare a celui care a fost supranumit ”eroul de la Sevilla”, după cele patru lovituri de departajare apărate în finala CCE cu FC Barcelona, de la 7 mai 1986, a fost explicată chiar de Duckadam.

”Supărarea mea nu are nicio legătură cu acest diferend existent acum între FCSB și CSA. Eu nu sunt mulțumit de felul în care am fost tratat, de-a lungul timpului, de către cei de la Armată și de aceea nu mai vreau să am de a face cu ei. Cred că mi-am făcut datoria pentru Steaua, chiar dacă a fost o perioadă scurtă, dar felul în care s-au comportat.... n-are rost”, a mai spus Duckadam.