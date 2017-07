Un nou transfer realizat de FCSB. A plecat cu scandal de la fosta echipă

Andrei Vlad a semnat cu Steaua un contract pe cinci ani. Fostul portar al Craiovei a fost cumpărat de Steaua pentru 300.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer.

„FC Steaua Bucuresti anunta ca a ajuns la un acord pentru transferul lui Andrei Vlad, care a evoluat pana acum la CS Universitatea Craiova.

Portarul in varsta de 18 ani este considerat unul dintre marile talente ale fotbalului romanesc si va purta la Steaua numarul 99.

Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!

"Acest transfer este un pas foarte important in viata mea, deoarece Steaua este un club urias. Imi doresc sa ma acomodez cat mai repede si sa ma impun la aceasta echipa, chiar daca de acum incolo voi avea langa mine cei mai buni portari din Romania!", a declarat Vlad, in exclusivitate pentru www.steauafc.com.

Andrei Vlad este un portar de perspectiva al fotbalului romanesc, nascut pe 15 aprilie 1999, la Targoviste. Acesta a inceput fotbalul la CSS Targoviste, iar in 2015 a ajuns la grupele de copii si juniori ale celor de la CS Universitatea Craiova. Dupa ce s-a pregatit, in sezonul 2016-2017, alaturi de prima echipa, acesta a debutat in Liga 1 Orange, intr-o partida cu FC Viitorul, din finalul play-off-ului. A aparat la toate categoriile de varsta la echipa nationala, iar in prezent este unul dintre jucatorii de baza ai Romaniei U19”, se precizeaza într-un comunicat emis de echipa antrenată de Nicolae Dică.

Gigi Becali s-a declarat încântat de transfer şi a făcut declaraţii în stilu-i cracateristic, afirmând că l-a cumpărat pe „Messi al portarilor” şi că acesta va apăra în locul lui Florin Niţă!

„Clauza de reziliere a lui Andrei Vlad este de 30 de milioane de euro, Nu este un portar bun, ci este ca un Messi al portarilor, este un fenomen, va fi cel mai bun din lume. A semnat un contract pe un an de juniorat plus alţi cinci. Va fi soluția U21 pentru următorii cinci ani. De acum nu mai avem nevoie de jucători U21, va juca în locul lui Niță. Și vom putea folosi pe ceilalți zece din teren”, a spus Becali la o televiziune de sport.