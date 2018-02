Afectat de critici, Angel Di Maria a consultat un psiholog

Angel Di Maria, fotbalistul argentinian al lui Paris Saint-Germain, a mărturisit vineri că a consultat un psiholog care să-l ajute să treacă peste criticile ce i-au fost aduse în ţara sa din cauza rezultatelor slabe ale echipei naţionale, scrie AFP.



"E greu (...) E dureros, te afectează mult şi te face să stai pe gânduri", a declarat Di Maria pentru televiziunea argentiniană TyC Sports.



Argentina s-a calificat in extremis la Mondialul 2018 din Rusia. Când naţionala Albiceleste a trecut printr-o perioadă proastă, jucătorii săi importanţi au fost luaţi la ţintă, mai ales pe reţelele de socializare şi la emisiunile de televiziune consacrate fotbalului.



"Dacă ne-am gândit o clipă să renunţăm la naţională, de asta a fost. Te doare, îţi vezi familia suferind", a spus Di Maria.



Potrivit jucătorului, şi compatrioţii săi Gonzalo Higuain şi Fernando Gago au suferit din cauza criticilor argentinienilor.



"Psihologul m-a ajutat mult, (mi-a permis) să pot vorbi, să mă pot exprima fără reţinere. Printre lucrurile pe care le-am aflat e şi acela că oamenilor aflaţi în spatele unui calculator, unui telefon le e uşor să ironizeze", a spus el.



Di Maria, care va împlini 30 de ani pe 14 februarie, este în acest moment jucătorul în formă al lui PSG şi va fi probabil în lotul Argentinei la Mondialul din Rusia.



"De fiecare dată când port tricoul naţionalei, încerc să dau ce am mai bun. (...) Noi am disputat trei finale, din cauza ghinionului le-am pierdut pe toate", a regretat el, referindu-se la finala CM 2014, pierdută în faţa Germaniei, şi la două finale ale Copei America, în 2015 şi 2016, ambele împotriva Chile.

AGERPRES