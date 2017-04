Borrusia Dortmund ia în calcul retragerea din Liga Campionilor

Conducerea clubului german de fotbal Borussia Dortmund a luat în calcul posibilitatea retragerii din Liga Campionilor, înaintea meciului de pe teren propriu cu AS Monaco, din prima manşă a sferturilor de finală, ca urmare a atentatului care a avut loc marţi seara la Dortmund.



"Mi-am pus pentru scurt timp întrebarea dacă nu ar trebui să ne retragem total din competiţie", a declarat directorul executiv al Borussiei Dortmund, Hans-Joachim Watzke într-un interviu acordat revistei Der Spiegel. "Ar fi fost însă o victorie pentru autorii atacului", a adăugat oficialul german.



Autocarul Borussiei Dortmund a fost vizat de un atentat marţi seara, în timp ce se îndrepta către stadionul Signal Iduna Park, în vederea meciului cu AS Monaco. Trei încărcături explozive au fost detonate în apropierea autocarului, rănindu-l pe fundaşul spaniol Marc Bartra, care a suferit o fractură la încheietura mâinii drepte, fiind supus unei intervenţii chirurgicale. În atentat a fost rănit, de asemenea, un poliţist pe motocicletă care asigura escorta autocarului.



Obligaţi să joace cu AS Monaco la mai puţin de 24 de ore după atentat, jucătorii Borussiei Dortmund s-au înclinat în final la limită în faţa liderului campionatului Franţei (scor 2-3).



Watzke a confirmat, totodată, că le-a spus jucătorilor că sunt liberi să aleagă dacă vor să joace în meciul cu Monaco. "Le-am spus: dacă cineva dintre voi nu se simte în stare să joace, îl poate anunţa pe antrenor. Am fi înţeles pe deplin acest lucru şi le-am fi oferit orice formă de susţinere posibilă", a adăugat responsabilul clubului german.



Mai mulţi fotbalişti de la Borussia Dortmund au criticat ulterior decizia UEFA de a reprograma meciul cu AS Monaco atât de repede, însă niciunul dintre ei nu a refuzat să intre pe teren. Meciul retur este programat în data de 19 aprilie, relatează Agerpres.