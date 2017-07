Cristiano Ronaldo vine la Real Madrid pe 5 august

Portughezul Cristiano Ronaldo, starul echipei Real Madrid, se va întoarce la antrenament pe 5 august, a anunţat antrenorul Zinedine Zidane, care a repetat că internaţionalul portughez nu va pleca la altă echipă în această vară.



"El este în vacanţă şi va reveni alături de noi pe 5 august", a declarat antrenorul Realului într-o conferinţă de presă la Los Angeles (California), înaintea meciului amical cu Manchester United.



"După un an reuşit, el merita pe deplin vacanţă şi vom vedea când se va întoarce când va fi pregătit de joc, dar eu cred că va fi gata rapid", a mai spus tehnicianul francez.



Ronaldo, care a disputat Cupa Confederaţiilor din Rusia cu echipa Portugaliei în luna iunie, va rata primul "clasico" al sezonului cu Barcelona, un meci amical programat pe 29 iulie la Miami.



Zidane a revenit şi asupra zvonurilor privind o posibilă plecare a lui Ronaldo, care are probleme cu justiţia spaniolă care îl acuză de o fraudă fiscală de 14,7 miloane euro.



"Ascult ce se spune, ca toată lumea, dar singurul lucru care contează este acela că Ronaldo vrea să fie alături de Real. Şi va rămâne timp de doi-trei ani cât mai are din contractul său", a mai spus fostul internaţional francez.

