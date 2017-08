Sporting Lisabona- FCSB. Fost portar al Stelei, atac dur la adresa lui Gigi Becali: „Plimba oile și s-a trezit cu...”

Karina Knapek/Intact Images





Atac dur la adresa lui Gigi Becali lansat de un fost portar de la Steaua. Presa portugheză a publicat un interviu cu Carlos, care nu-l iartă deloc pe latifundiarul din Pipera.

"Am pierdut cu 1-4 meciul cu Real Madrid, dar eu n-am avut nicio vină la goluri. Am auzit eu ce-a zis la zona mixtă, pe «Bernabeu». Atunci aveam oferte de la Betis și Sevilla, voiam să plec, dar nu m-a mai lăsat. Becali nu vorbea niciodată cu jucătorii, noi îl vedeam doar la televizor, unde era acuzat că încearcă să cumpere fotbaliști de la echipele cu care urma să jucăm. Este un om îmbogățit peste noapte, care plimba oile pe deal și dintr-o dată s-a trezit cu o mare avere. El nu are respect față de nimeni și nimic! I-a făcut același lucru ca mie căpitanului său, care îi era și fin (n.r. lui Mirel Rădoi)", a spus Carlos pentru Diario de Noticias, conform gsp.ro.