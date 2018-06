Cupa Mondiala 2018: Avionul fotbalistilor sauditi s-a defectat in aer!

Societatea Rosaviatia va investiga incidentul de la bordului avionului companiei aeriene "Rossia", care ii ducea de la Sankt-Petersburg la Rostov pe Don pe fotbalistii echipei nationale a Arabiei Saudite impreuna cu delegatia acestei tari la Cupa Mondiala 2018.

Potrivit membrilor echipajului, in momentul incidentului, aparatura din cabina pilotilor nu a semnalat modificari de functionare a motorului care sa reclame scoaterea lui din functiune. In plus, nu s-a declansat nici dispozitivul de alerta in caz de incendiu.

Rosaviatia a precizat ca avionul a aterizat cu doua motoare in functiune, a rulat independent pana la locul de parcare. "Pasagerii au coborat din avion in mod normal, nu a existat nici o inerventie de urgenta. Siguranta avionului nu a fost pusa nici un moment in pericol", au subliniat responsabilii societati ruse.

Pana la primele rezultate ale anchetei, expertii Rosaviatia cred ca problemele aparute la unul dintre motoare au fost cauzate de o pasare.

La Rostov pe Don, echipa Arabiei Saudite urmeaza sa intalneasca selectionata Uruguayului.