Ce a declarat Simona Halep despre accidentare: „În setul trei nu am mai simțit nimic pentru că nu mai puteam să alerg”

Simona Halep a pierdut finala jucată la Roma împotriva Elinei Svitolina (11 WTA), în trei seturi, 6-4/5-7/1-6, în ciuda unui prim set pe care l-a controlat în totalitate.

Momentul-cheie al meciului a avut loc la scorul de 5-3 pentru Simona, în primul act, când românca a alunecat pe zgură și a suferit o entorsă la glezna dreaptă.

„Am dureri, s-a umflat un pic, însă o sa fac recuperare, o să stau cu gheață cât de poate de mult și sper să îmi revin destul de repede. Pe moment, când s-a întâmplat, am avut dureri, dar era încă încălzită, iar la 5-3 în setul 2, când m-am întors să dau o dreaptă invers, și atunci am chemat să îmi bună bandaj ca să nu mai fac încă o dată.

Cred că am jucat un tenis bun, un tenis solid, sunt foarte mulțumită de ce am făcut pe teren. După accidentare am scăzut puțin nivelul. În setul 2 a fost ok, până la 5-3, când am simțit din nou, am zis că trebuie să am grijă de picior. În setul trei nu am mai simțit nimic pentru că nu mai puteam să alerg. Le cer scuze fanilor care m-au susținut pentru că în setul trei nu am mai putut să fac față”, a spus Simona, potrivit Digisport.