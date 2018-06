Ce scrie presa internațională despre victoria Simonei Halep la Roland Garros

Presa internaţională a salutat titlul câştigat de jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, la Roland Garros, primul de Mare Şlem din palmaresul său.



Site-ul oficial al turneului parizian îi dedică mai multe articole, unul dintre acestea având titlul ''Halep alungă fantomele'', făcând referire la cele trei finale anterioare de Grand Slam pierdute, două la Roland Garros şi una la Australian Open.



''A treia oară cu noroc pentru Simona'', notează alt articol al sursei menţionate.



Românca este citată în mai multe rânduri, spunând ''Voi păstra (acest succes) în inima mea'' şi ''e totul real acum''.



Site-ul circuitului profesionist feminin (WTA) scrie că ''Halep ridică primul trofeu de Mare Şlem, la Roland Garros''. În alt articol, Halep declară: ''de când avea 14 ani visez la aceste momente''.



''L'Equipe'' vorbeşte despre ''consacrarea'' Simonei Halep: ''Simona Halep a câştigat sâmbătă primul său titlu de Mare Şlem, după trei eşecuri în finală, învingând-o pe Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1), în finală la Roland Garros''.



Cotidianul sportiv francez notează că ''Simona Halep este încântată să poată uita în fine acest lucru: campioană sâmbătă la Roland Garros, ea a evocat un moment 'ireal', la care visa de când era mică''. ''L'Equipe'' mai scrie că ''Halep a găsit lumina sa''.



BBC relatează, la rândul său, că Simona Halep a câştigat ''în cele din urmă'' primul său titlu de Grand Slam, ''cu o revenire curajoasă în faţa americancei Sloane Stephens''.



New York Times scrie că ''Simona Halep a spart gheaţa la Openul Franţei, câştigând primul său titlu major''.



La rândul său, Washington Post relatează că ''Liderul mondial român a arătat determinare şi a reuşit să câştige primul său titlu de Mare Şlem''.



Gazzetta dello Sport titrează: ''Roland Garros: Halep, finalmente. Primul Slam al numărului 1 mondial. Românca, la a treia finală pariziană, o învinge în finală pe americanca Stephens şi îşi adjudecă, remontând, primul Grand Slam al carierei. La 40 de ani de la conaţionala sa Ruzici''. Totodată, cotidianul sportiv italian remarcă faptul că titlul câştigat de Halep la Paris vine la zece ani după ce câştiga titlul la junioare la Roland Garros.



Publicaţia spaniolă ''Marca'' scrie ''Halep revine în meciul cu Stephens şi sărută primul său Grand Slam''. Ibericii mai scriu că Halep este ''a doua româncă ce ia titlul după Virginia Ruzici în 1978'', iar ''Nadia Comăneci, femeia de nota 10 din gimnastică, a fost prezentă în tribună''.



''Halep - triumfătoare la French Open'', relatează cotidianul german Bild, remarcând că la a treia încercare românca a reuşit.



Agenţia germană DPA transmite că ''Visul a devenit realitate pentru Halep în fantezia French Open''.



France Presse scrie că ''În sfârşit, Simona Halep s-a încoronat'', citând-o pe româncă spunând că ''un număr unu mondial fără un Grand Slam era un sentiment de neîmplinire''.



''Aşteptarea a meritat, Halep a câştigat Openul Franţei'' titrează Reuters, care adaugă că ''Emoţionata Halep a încheiat lunga sa aşteptare pentru ea şi pentru România''. Totodată, Reuters mai scrie că titlul Simonei a fost inspirat de Virginia Ruzici, actualul său manager, care s-a impus la Paris în urmă cu exact 40 de ani.



Xinhua notează că Halep a câştigat primul său titlu de Mare Şlem la Roland Garros, iar AP subliniază că ''Halep şi-a îndeplinit visul primului titlu de Mare Şlem după o revenire pasionantă la Openul Franţei''.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.



Halep (26 ani) a obţinut victoria după două ore şi 3 minute în faţa numărul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, prima pierdută în faţa danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.



Simona Halep a jucat a 31-a finală din carieră, până acum având 17 titluri cucerite. Simona a obţinut şase titluri în 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureşti şi Montreal, în 2017 câştigat la Madrid, iar anul acesta s-a impus la Shenzhen şi Roland Garros.



Halep a mai jucat 14 finale, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, iar în 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing, iar anul acesta la Australian Open şi Roma.



Simona Halep a cucerit şi un titlu WTA la dublu, anul acesta, la Shenzhen, alături de Irina Begu, jucând şi o finală în 2016 la Montreal, alături de Monica Niculescu.



Halep va primi pentru succesul său de la Roland Garros 2.000 de puncte WTA şi 2,2 milioane euro, iar Stephens s-a ales cu 1.300 de puncte şi 1,12 milioane euro.



Titlul Simonei Halep la Roland Garros vine la 45 de ani după ce Ilie Năstase câştiga la Paris şi la 40 de ani de la cel al Virginiei Ruzici şi la 10 ani după ce ea câştiga titlul la junioare la Roland Garros, la capătul unei finale de trei seturi cu Elena Bogdan.

