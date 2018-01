Halep, despre momentul cheie al partidei: „Am fost out, nu știu ce s-a întâmplat”

Simona Halep a fost învinsă în finala Australian Open. Românca a povestit despre momentele grele prin care a fost nevoită să treacă în timpul partidei cu Caroline Wozniacki.

”După primul set am fost out, nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai aveam energie, forță. Dar mi-am zis că trebuie să lovesc fiecare minge și am putut să iau astfel setul al doilea. Am revenit și în al treilea, dar când a trebuit să servesc pentru 5-3, resursele s-au dus, și nu am mai putut să mai fac nimic.

După ce am câștigat setul, am simțit nevoia să mă duc la vestiare și să iau o gură de aer condiționat, pentru că era foarte cald, insuportabil. Deși s-ar putea să mă fi tăiat un pic momentul acela. Dar aveam nevoie de el, aveam nevoie să-mi reglez respirația, pentru că am avut dureri de cap în timpul meciului. Este o regulă bună. Da, am avut amețeli și dureri de cap”, a mai spus Simona după meci.

sursa Digisport