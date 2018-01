Halep, după victoria în fața lui Osaka: „Încă sunt accidentată, simt asta. Dar încerc să nu mă gândesc”

Captura Eurosport





Simona Halep a învins-o rapid pe Naomi Osaka și s-a calificat în sferturi. Românca a făcut o primă declarație la sfârșitul meciului.

"A fost un meci excelent. A fost a doua mea partidă pe această arenă și le mulțumesc fanilor pentru încurajare. Sunt foarte fericită. Am jucat bine și sunt mândră că am stat concentrată pe tot meciul. Am jucat bine în punctele importante.

Osaka a lovit foarte puternic și a trebuit să o deplasez foarte mult. E bine că am reușit asta. Am schimbat de multe ori ritmul, am lovit și puternic și moale. Am făcut ceea ce am stabilit cu echipa mea. Vreau ca în meciul următor să joc mai bine

Turneul acesta este ca un maraton pentru mine. Încă sunt accidentată, simt asta.Dar încerc să nu mă gândesc și să mă bucur de fiecare moment. Vreau să dau totul pentru a câștiga fiecare meci", a spus Simona Halep după meci.

Sursa Gsp