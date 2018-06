Mihaela Buzărnescu şi Heather Watson, calificate în semifinalele probei de dublu la Nottingham

In timp ce adevaratul Lionel Messi se antreneaza intens alaturi de colegii lui din nationala Argentinei pentru meciurile din Cupa Mondiala din Rusia, un iranian care seamana izbitor de mult cu renumitul fotbalist de la...

Cu cateva ore inaintea deschiderii oficiale a Cupei mondiale de fotbal, suporterii din intreaga lume continuau sa vina in Rusia. La Moscova, fanii ajunsi mai devreme au organizat petreceri stradale, blocand, practic,...

Echipa de fotbal a Rusiei nu a solicitat binecuvantarea Bisericii ortodoxe inaintea Campionatului mondial, in conditiile in care nationala tarii gaza a competitiei FIFA este considerata de analistii locali drept una...

In varsta de 12 ani, Angelina Makarova, eleva la o scoala din Moscova si care sufera de sindromul Down, va da startul in meciul de deschidere a Campionatului mondial de fotbal din Rusia. Pe stadioul "Lujniki" se vor...