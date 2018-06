Simona Halep continuă să conducă detaşat în clasamentul WTA

Suedia – Coreea de Sud are loc la Novgorod, pe o arenă de aproximativ 45.000 de locuri, și va lua startul la ora 15:00. Acesta ar fi fost un meci așteptat cu nerăbdare de microbiști dacă Zlatan Ibrahimovic ar...

Presa germana nu a fost deloc blanda cu echipa nationala, invinsa cu 1:0 de selectionata Mexicului in primul meci sustinut in cadrul Cupei Mondiale de fotbal. "I-a vazut cineva pe campionii lumii? In orice...