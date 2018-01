Tenis: Roger Federer spre al 20-lea titlu de Mare Şlem

Super-favorit al finalei Australian Open, tenismanul elveţian Roger Federer, care vizează al 20-lea titlu într-un turneu de Mare Şlem, este conştient că adversarul său, croatul Marin Cilic, nu-i va oferi pe tavă, duminică, victoria la Melbourne.



"Este un învingător. Nu este unul dintre aceia care vin doar pentru a fi într-un loc anume. Adesea întâlneşti oameni care dau impresia că sunt mulţumiţi că au ajuns la un anumit nivel, dar el vine pentru mai mult decât atât", a atras atenţia elveţianul, adăugând: "Victoria sa la US Open i-a arătat că poate cuceri trofee majore, aşa cum s-a întâmplat şi cu Stan (Wawrinka) într-o perioadă", reluând un argument folosit des şi de croat.



Singura victorie a lui Cilic în faţa lui Federer datează din 2014, de la New York, în semifinale, iar aceasta, din 9 întâlniri directe. Astfel, croatul şi-a deschis calea pentru ceea ce a rămas unicul său titlu de Mare Şlem. De atunci, campionul elveţian a câştigat 3 dueluri în faţa croatului născut în Bosnia-Herţegovina cu 29 de ani în urmă, ultimele 2 anul trecut, la Londra, într-un meci din grupe la Masters, în noiembrie, dar mai ales în finala de la Wimbledon, din iulie. Afectat de o bătătură la picior, out-siderul nu a putut da cel mai bun tenis pe care îl poate etala.



De data aceasta, nr. 6 mondial se simte în plenitudinea mijloacelor sale, chiar dacă a cheltuit mai multă energie decât Federer pentru a urca în prima sa finala la Melbourne (6 ore în plus petrecute pe teren).



"Mă simt cu adevărat bine din punct de vedere fizic, chiar dacă mai multe meciuri au depăşit 3 ore (3, între care şi sfertul de finală contra lui Rafael Nadal, întrerupt de abandonul spaniolului în setul 5). Nivelul meu de tenis a fost foarte bun de-a lungul întregului turneu. Îmi merge mai bine decât anul trecut, sunt mult mai agresiv", a spus Cilic.



Pentru Federer, nr. 2 mondial, deţinător al titlului şi de 5 ori câştigător al turneului, lucrurile sunt în grafic, el nefiind niciodată sub presiune în cele 6 meciuri disputate până acum. Cel mai lung dintre acestea, împotriva cehului Tomas Berdych, nu a durat decât 2 ore şi 14 minute, în sferturile de finală.



"Cred că am jucat destul de bine. Dacă am pierdut doar un set de la începutul turneului, înseamnă că se poate", a spus elveţianul, care vizează al 6-lea titlu la Melbourne. AGERPRES