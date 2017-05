Liceul de Mecatronica din Iasi devine tot mai atragator pentru elevii moldoveni si prin competitiile pe care le organizeaza

La Liceul de Mecatronica si Automatizari din Iasi a avut loc recent un important concurs pentru stimularea inventivitatii. Concursul de creativitate tehnica aplicata Mecatron, destinat elevilor, a atras numerosi scolari din mai multe institutii de invatamant iesene. Manifestarea a avut drept scop si oferirea unei sanse pentru continuarea studiilor copiilor proveniti din medii defavorizate. Prin astfel de actiuni, liceul iesean devine tot mai atragator pe piata din ce in ce mai stransa a scolilor moldovene. Se stie ca liceele cu profil tehnic, care ofera elevilor posibilitatea obtinerii imediate a unui loc de munca, este din ce in ce mai cautata. La competitie au participat aproape 100 de elevi de toate varstele din tot judetul. Acestia s-au intrecut in creativitate, dar au avut de rezolvat si probleme teoretice, lucruri care le-au starnit interesul si multumirea pentru a-si continua studiile la un profil tehnic. Competitia organizata la Liceul Tehnologic de Mecatronica si Autonatizari din Iasi este la a doua editie, iar marele castigator al concursului de anul trecut, acum student in anul I la sectia Mecatronica a Facultatii de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", a fost si el prezent pentru a-i incuraja pe mai tinerii sai colegi. Competitia a fost gandita astfel incat sa-i determine pe copii sa-si continue studiile, chiar si in cazul celor care provin din mediul rural si le este mai greu sa ajunga la oras ori provin din familii cu probleme financiare.

Concursul s-a desfasurat pe categoriile gimnazial, invatamant profesional si liceal

“Acest concurs a fost initiat anul trecut. Nevoia de a atrage invatamantul gimnazial catre invatamantul liceal, profesional si tehnic ne-a determinat sa scriem acest proiect si sa-l consideram oportun pentru copiii din mediul rural, si nu in mod special ruralul, ci si urbanul. De aceea astazi avem aici un numar de 10 echipaje, atat din mediul urban, cat si din mediul rural. Au un concurs pe baza de creativitate tehnica, inventivitate, dar nu numai. Vor avea de etalat si cunostinte tehnice generale din domeniul mecanic, iar cei mici din domeniul general, cunostinte generale pe acest domeniu. In functie de varsta, si gradul de complexitate a cunostintelor va fi pe masura ”, a spus prof. Maricica Matei, cadru didactic initiator al proiectului. Organizatorii concursului spera ca prin aceasta competitie sa relanseze si invatamantul tehnologic, in special cel din domeniul mecanicii, care in ultimii ani nu le-a fost data important ace li se cuvine. Concursul a fost organizat in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi si cu sprijinul unor importanti agenti economici si organizatii neguvernamentale din Iasi.