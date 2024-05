Excelență: Radu Plic, student de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, a creat un algoritm revoluționar de tip „deep learning” creat de un

Studentul plutonier Radu Plic este din Sebeș, județul Alba, și studiază „Comunicații și informatică” la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, din Sibiu. Programul de studii Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare l-a văzut ca pe unul de perspectivă și o oportunitate de a învăța și a explora.

El a câștigat premiul de excelență la secțiunea Inginerie Electrică, în cadrul Sesiunii de comunicări științifice studențești „CADET-NAV 2024” a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța cu lucrarea „Utilizarea algoritmilor de învățare automată pentru procesarea semnalelor vocale”.

Prin aceasta, Raul și-a propus dezvoltarea unui algoritm de tip „deep learning” cu scopul de a clasifica subiecții din înregistrări vocale, algoritmii de acest fel fiind motorul multor tehnologii de inteligență artificială. Proiectul a pornit de la realizarea unei baze de date proprii, care să conțină înregistrări vocale de la mai multe persoane, ulterior fiind constituită o rețea neuronală convoluțională care are ca scop extracția de caracteristici specifice și învățarea acestora pentru a putea recunoaște vorbitorul.

„Pentru realizarea acestei lucrări, am început să mă documentez încă din noiembrie anul trecut, iar prima mea încercare de a dezvolta algoritmul am realizat-o în februarie. Ulterior, am îmbunătățit și am optimizat algoritmul, am mărit baza de date și am ajuns în punctul în care rețeaua reușește să clasifice vorbitorii cu o acuratețe impresionantă”, a mărturisit Raul.

„Nu m-am așteptat să câștig premiul de excelență, fiindcă nu am avut ca obiectiv principal obținerea lui. A fost o surpriză plăcută și totodată o mare onoare, semn că direcția de cercetare pe care am urmat-o este una bună și totodată apreciată și valorizată. Obținerea acestui premiu reprezintă un impuls motivant pentru viitor și o confirmare a faptului că munca și dedicarea sunt recunoscute și premiate. De-a lungul timpului am învățat că succesul se obține treptat și că este esențial să rămâi angajat în proiectele tale, indiferent de rezultate. Trebuie să fii pasionat de ceea ce faci, să fii capabil să îți stabilești obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și limitate în timp. Iar, cel mai important, să investești timp și efort în dezvoltarea abilităților necesare pentru a-ți urma pasiunea și a ajunge la performanța dorită. Acest lucru implică foarte mult efort pentru studiu, practică și instruire. După cum știm, în cele mai multe cazuri, «munca bate talentul»”.

Întrebat ce planuri de viitor are, Raul a spus: „Sunt preocupat de a deveni acel om pe care alții să se poată baza, implicat în comunitate și cu contribuții semnificative în domeniul meu de activitate”.

(sursa: Mediafax)