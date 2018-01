Americanii din Boston se vor încălzi cu gaze din... Siberia

La începutul acestei ierni nimeni nu se aştepta ca SUA să se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, având în vedere că, în condiţii obişnuite, SUA sunt cel mai mare producător mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg.

Însă valul de frig care a lovit recent coasta de Est a SUA a dus la creşterea preţurilor pe piaţa spot la un nivel record, astfel că un cargo cu gaz natural lichefiat a plecat din Marea Britanie spre Boston, iar o parte din LNG-ul de pe nava cargo provine de la un proiect din Siberia care este vizat de o serie de sancţiuni introduse de administraţia de la Washington.

Potrivit datelor analizate de Bloomberg, nava Gaselys urmează să ajungă la Boston în data de 22 ianuarie după ce a încărcat LNG de la un terminal de stocare a gazelor din Isle of Grain, în apropiere de Londra. Acest terminal a primit recent prima livrare de gaze naturale lichefiate de la proiectul Yamal, Siberia, inaugurat la începutul lunii trecute de Vladimir Putin.

"Gazele naturale de oriunde sunt acum profitabile pe piaţa din nord-estul SUA deoarece preţurile sunt cele mai mari din lume" a declarat Trevor Sikorski, analist la Energy Aspects Ltd. din Londra.

Aceasta va fi prima livrare de GNL din Europa spre SUA după o livrare care a avut loc în luna iunie 2014. Importurile de GNL ale SUA, în principal din Trinidad Tobago via Boston, au scăzut foarte mult după ce în 2016 SUA au început să exporte GNL de la facilităţile de pe coasta Golfului Mexic.

Luna trecută, Rusia a inaugurat proiectul de gaze naturale lichefiate Yamal în zona Arctică a Siberiei, un proiect gigantic construit în condiţii climatice şi geologice extreme. Acest proiect de 27 de miliarde de dolari pe an, unul din cele mai ambiţioase din lume, vizează construirea unei uzine de lichefiere a gazelor naturale cu o capacitate iniţială de 5,5 milioane tone pe an, care în 2019 ar urma să ajungă la 16,5 milioane tone pe an. Acest proiect, demarat de producătorul rus de gaze naturale Novatek, grupul francez Total şi cel chinez CNPC, a fost supus unor sancţiuni din partea SUA încă din 2014 din cauza implicării Moscovei în criza din Ucraina.

Cu toate acestea, James Henderson, director la Oxford Institute for Energy Studies, subliniază că nu este nimic ironic în faptul că SUA vor fi aprovizionate cu gaze naturale lichefiate provenite de la proiectul Yamal. "Este o tranzacţie normală. LNG ar trebui să călătorească la nivel global până acolo unde există cerere", a spus James Henderson.

La nivel global, SUA au devenit cel mai mare producător mondial de gaze naturale, devansând Rusia, graţie tehnologiei fracturării hidraulice. Potrivit celor mai recente date ale Administraţiei americane pentru Informatii in domeniul Energiei (EIA), SUA au produs în primele zece luni din 2017 o cantitate de aproximativ 626 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 11% mai mult decât a produs Rusia în aceeaşi perioadă. AGERPRES