BBC difuzează un documentar despre acuzaţii de viol formulate împotriva omului de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed

Într-un documentar intitulat "Al-Fayed: Predator at Harrods" ("Al-Fayed: Prădătorul de la Harrods"), ce va fi difuzat de postul BBC Two, vor fi prezentate mărturiile depuse de aproximativ 20 de femei, care l-au acuzat totodată de tentative de viol şi de violenţe fizice pe fostul proprietar al magazinului de lux într-o perioadă cuprinsă între sfârşitul anilor 1990 şi anii 2000.



Potrivit BBC, magnatul fusese deja acuzat de fapte similare, iar Poliţia britanică a deschis o anchetă în 2015 pentru viol. Însă omul de afaceri, tatăl ultimului partener de viaţă al prinţesei Diana, Dodi Al-Fayed, decedat alături de ea într-un accident de automobil produs la Paris pe 31 august 1997, nu a fost pus niciodată sub acuzare.



Documentarul BBC îi acuză totodată pe reprezentanţii magazinului Harrods că nu au intervenit pentru protejarea angajatelor şi că, mai mult decât atât, au încercat să muşamalizeze acuzaţiile de agresiune sexuală.



Conducerea actuală a celebrului magazin londonez a condamnat "cu fermitate" comportamentul fostului său proprietar, decedat la vârsta de 94 de ani în 2023, şi a prezentat scuze publice pentru faptul că le-a "abandonat pe angajatele care au fost victimele sale".



În total, cinci femei îl acuză pe Mohammed Al-Fayed de comiterea unor violuri, la Londra şi la Paris, iar alte cinci de comiterea unor tentative de viol.



Treisprezece femei afirmă că magnatul le-a agresat sexual în apartamentul său de la adresa 60 Park Lane din Londra, unde omul de afaceri le propunea adeseori angajatelor sale să vină să lucreze în timpul serii. Nouă femei îl acuză, de asemenea, pe Mohammed Al-Fayed de agresiuni sexuale ce ar fi fost comise în vila sa "Windsor" din Paris.



Potrivit lui Tony Leeming, unul dintre directorii magazinului de lux în perioada 1994-2004, "toată lumea era la curent" cu situaţia, iar "atingerile nepotrivite" comise de fostul proprietar deveniseră chiar subiect de glume.



Mohammed Al-Fayed, născut pe 27 ianuarie 1929 într-o periferie modestă a oraşului egiptean Alexandria, şi-a petrecut o parte a vieţii în Marea Britanie, unde a devenit proprietarul magazinului Harrods în 1985 şi al clubului de fotbal Fullham FC între anii 1997 şi 2013.



Spre marea sa frustrare, omului de afaceri i-a fost refuzată de mai multe ori cetăţenia britanică. În 2000, justiţia britanică a evocat "o problemă generală care ţine de caracterul" magnatului egiptean.

AGERPRES