Americanii, ingroziti de chinurile copiilor din "casa ororilor"!

Sechestrati, infometati si tinuti in lanturi de parintii lor, copiii unei familii din California, vor avea de strabatut un drum lung si anevoios pentru a invata ce inseamna o viata normala. Specialistii se intreaba chiar daca unii vor reusi sa faca fata acestei noi provocari.

Toate victimele acestei drame inimaginabile au fost spitalizate. Una are numai doi anisori. Sapte sunt deja adulti, dar dupa aspectul lor fragil si comportament, par inca minori. "Sunt mici si este clar ca sunt subnutriti", a decris Mark Uffer, de la un centru medical din Perris, un orasel din sudul Californiei.

Parintii, Luise si David Turpin, in varsta de 49 si, respectiv, 57 de ani, au fost retinuti dupa ce nu au reusit sa explice motivele pentru care au legat pe unii dintre copii de patrul lor cu franghii si lanturi. "Acesti copii vor urma o lunga perioada de asistenta psihologica si psihiatrica, dupa anii de foamete si tratamente abuzive la care au fost supusi", a adaugat medicul Sophia Grant.

Cosmarul ar fi continuat, cu siguranta, daca una dintre surori nu ar fi reusit, duminica dimineata, sa intre in contact cu "lumea din afara casei". Adolescenta in varsta de 17 ani a sustras un telefon portabil din casa-inchisoare si, la prima ora a diminetii, sa sune la 911. La sosire, politistii au crezut ca tanara are numai 10 ani. "Fratii si surorile mele sunt inchisi in interior", le-a spus ea.

Acolo, in obscuritate si intr-un miros insuportabil, agentii au descoperit un tablou macabru: 12 alte victime aflate intr-o stare deplorabila. Plangeau si strigau de foame. De cat timp erau incuiati? De ce nu s-au alertat vecinii, mediile sociale sau persoanele care au intrat in contact cu familia Turpin? Care este povestea acestui cuplu, plecat cu multi ani in urma din Texas spre California, unde s-au confruntat cu mari probleme financiare?

Politia nu a gasit raspunsuri. "Nu ne-a sesizat nimeni in legatura cu eventuale abuzuri", a recunoscut Greg Fellows, seful politiei din Perris. Se asteapta concluziile medicilor care ii vor consulta pe copii. Kimberly Milligan, o vecina care locuieste de peste 20 de ani in cartier, si-a amintit ca i-a vazut o singura data pe micuti. "Erau trei. Speriati, palizi ca niste vampiri si slabi, numai piele si os", a relatat femeia.

Copiii primeau educatie la domiciliu, o practica destul de raspandita in SUA si care, prin urmare, nu a ridicat suspiciuni. Cuplul a fost arestat pentru tortura si punerea in pericol a minorilor, fiind stabilita o cautiune de noua milioane de dolari, in cazul unei eventuale eliberari conditionate. "Cand adolescenti de 17 ani par de 10, cand sunt legati cu lanturile de pat, asa ceva nu poate fi catalogat decat tortura", a subliniat Fellows.

Pa pagina de Facebook pe numele David-Luise Turpin, apar cateva fotografii a celor doi inconjurati de baieti si fetite, imbracati toti in robe mov. Imaginile au fost surprinse intr-o capela din Los Angeles, unde cuplul si-a inoit in trei randuri declaratiile de dragoste - in 2013, 2015 si 2016. Ceremonie patronata de un barbat, Kent Repley, imbracat precum Elvis Presley.

"Sunt socat, stupefiat si foarte, foarte trist", a declarat el pentru New York Daily News. Despre copii, isi aminteste ca erau "extrem de draguti si bine crescuti". "Ceva a intervenit recent, ceva s-a intamplat, fie pe linie de sanatate, fie ceva legat de munca", a apreciat el. "Refuz sa cred ca acesti copii au suferit o perioada atat de lunga", a adaugat Ripley.