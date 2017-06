Arși de vii, într-un bloc-turn din Londra

Soldat cu zeci de victime, uriașul incendiu care a distrus în noaptea de marți spre miercuri un bloc-turn de 24 de etaje și 120 de apartamente, într-un cartier din vestul Londrei, a lăsat în urmă mărturiile cutremurătoare ale celor care au supraviețuit flăcărilor și o întrebare care, foarte probabil, nu-și va afla răspunsul prea curând: cum a fost posibilă o asemenea tragedie în inima capitalei britanice?

„În 29 de ani, de când lupt cu focul, nu am mai văzut un incendiu de o asemenea anvergură”, declara, ieri, șefa echipelor de pompieri din capitala britanică, Dany Cotton, citată de agențiile internaționale de presă. Peste 200 de pompieri și 40 de autospeciale se luptaseră să stingă incendiul și să-i salveze pe cei blocați în clădire. Construit în 1974, blocul-turn era aproape calcinat, ieri după-amiază, după ce fusese mistuit de flăcări toată noaptea. Martori oculari, citați de BBC, au relatat scene în care oameni prinși în clădire țipau după ajutor și îi implorau pe cei de afară să le salveze copiii. Potrivit acelorași martori, în timpul nopții, persoanele blocate semnalau prezența lor, de la diferite etaje, prin lumina generată de telefoanele mobile sau de torțe. Câțiva dintre aceștia țineau în brațe copii. Alții s-au apucat să improvizeze frânghii din cearceafuri, în încercarea de a scăpa pe geamuri. „Erau blocaţi. Nu puteau coborî, mai ales cei de la etajele superioare... oamenii aveau arsuri”, a spus un martor pentru BBC. "Am văzut cu proprii mei ochi. Am văzut cum au sărit oameni”, a adăugat el. BBC susține că „sute de persoane” s-ar fi aflat în imobil în momentul izbucnirii incendiului, la scurt timp după miezul nopții, iar cele mai multe dintre acestea dormeau. Supravieţuitorii, ale căror bunuri au fost distruse, s-au adunat în apropiere de centrul comunitar Rugby Portobello, unde au primit apă, haine şi pături. Unul dintre rezidenţii „Grenfell Tower” a spus că a auzit mai întâi alarma de incendiu la un vecin şi că nu a avut vreo reacţie, dar şi-a dat seama că ceva e în neregulă când l-a auzit pe un altul ţipând. „Sunt norocos că am scăpat cu viaţă, mulţi oameni nu au ieşit din clădire. Am pierdut tot ceea ce aveam. Mi-a rămas doar ce am pe mine acum”. Martorii şi supravieţuitorii incendiului au vorbit despre cum şi-au dat seama de proporţiile pericolului. Un bărbat care locuia la etajul IV a spus pentru „Sky News” că „nu a fost nicio alarmă de incendiu”. Prima alarmă pe care a auzit-o a fost atunci când el şi familia sa se aflau deja în afara clădirii, iar centrul rezidenţial fusese cuprins de flăcări. Singurul motiv pentru care au părăsit blocul a fost pentru că un alt vecin a început să bată la fiecare uşă de pe palierul lor. Un alt bărbat a spus că a auzit alarmele, dar sunetul era foarte slab. Era pe punctul de a adormi în apartamentul său, când a simţit miros de plastic ars. Apoi, când a deschis geamul de la bucătărie, şi-a dat seama că ardea clădirea. Ulterior a auzit voci care strigau: "Focul se extinde!”.

Neglijență a autorităților?

Documente postate online, ce datează de circa un an, dezvăluie că rezidenții s-au plâns în mai multe rânduri de starea clădirii și de riscuri potențiale de incendiu. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus că vor trebui oferite răspunsuri cu privire la siguranța blocurilor de tip turn. „În Londra avem multe blocuri turn și nu putem îngădui ca viețile oamenilor să fie puse în pericol ca urmare a unor sfaturi proaste sau pentru că aceste clădiri nu sunt dotate și menținute în mod corespunzător”, a adăugat el pentru BBC.