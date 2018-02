Baba Vanga: Profetiile pentru 2008 vizeaza in special SUA si China

Iata o trecere in revista a celor mai mediatizate profetii pentru 2018 lansate de Baba Vanga, clarvazatoarea oarba.

Rivalitate economica intre China si Statele Unite. Potrivit profetiei, China va depasi Statele Unite, devenind, astfel, prima putere economica a lumii. Anul trecut, China a afisat un ritm de crestere de 6,9%, in linie cu asteptarile analistilor, dar mult peste estimarile autoritatilor de la Beijing, care mizau pe 6,5%.

Spre Venus si mai departe. In zicerile ei, clarvazatoarea Vanga spunea ca pe planeta Venus va fi descoperita "o noua forma de energie". In cadrul programelor sale spatiale, NASA si-a propus sa trimita primul robot care sa exploreze Venus in urmatoarele trei decenii. O misiune care isi propune, printre altele, sa arate in ce masura Venus difera de planeta albastra.

Privind in viitor. Baba Vanga a anticipat, intr-adevar, primavara araba din 2010, precizand ca evenimentul va fi urmat de o confruntare in Siria. Printre consecintele acestui conflict, batrana bulgaroaica anticipa aparitia unui califat la Roma in 2043.

Potrivit profetiei, in 2066, SUA vor lansa o ultima ofensiva impotriva Romei pentru a prelua controlul asupra Europei, ceea ce va conduce la revenirea comunismului aproape pretutindeni.