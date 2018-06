Casele de pariuri înregistrează pierderi considerabile, după ce pariorii au ghicit culoarea pălăriei reginei

Casele de pariuri din Marea Britanie au înregistrat pierderi considerabile după ce numeroşi pariori au ghicit culoarea pălăriei - o nuanţă de verde - pe care regina Elisabeta a II-a a a purtat-o joi în cea de-a patra zi a celebrelor curse de cai organizate la Ascot, informează PA.



Pălăriile spectaculoase şi extravagante s-au aflat din nou în centrul atenţiei la Royal Ascot, iar pariorii britanici au mizat încă o dată sume impresionante pe culoarea pălăriei purtate de suverana britanică.



Spectatorii de la Ascot au reuşit să ghicească nuanţa acestui articol vestimentar pe care regina Elisabeta a II-a l-a purtat în cea de-a patra zi a curselor de cai, spre supărarea directorilor caselor de pariuri, care spun că nu au avut niciodată un ghinion atât de mare şi vor trebui să achite sume destul de importante.



Printre pălăriile spectaculoase ce au fost remarcate joi la Ascot s-a aflat una ce avea forma unui avion Spitfire şi o alta care includea un uriaş aranjament floral înconjurat de o stea.



Vremea a fost însorită joi la Ascot, spre bucuria spectatorilor, care s-au bucurat de o zi de vară foarte călduroasă.



Regina Elisabeta a II-a a purtat o ţinută vestimentară creată de Angela Kelly - un pardesiu verde, o rochie brodată cu flori şi o pălărie verde.



Rupert Adams, purtător de cuvânt al casei de pariuri William Hill, a declarat: "Jos pălăria în faţa pariorilor, nu am avut niciodată un ghinion atât de mare în întreaga istorie a pariurilor ce vizau culoarea pălăriei reginei".



Prinţesa Beatrice, care a purtat o rochie creată de brandul The Fold şi o pălărie Sarah Cant, a fost însoţită la eveniment de mama ei Sarah, ducesă de York, care a purtat o ţinută vestimentară a casei Roland Mouret şi o pălărie creată de Philip Treacy.



Fostul fotbalist englez Michael Owen s-a numărat printre personalităţile invitate să înmâneze trofee jocheilor, proprietarilor şi antrenorilor câştigători.AGERPRES