Donald Trump îşi asumă meritele zborurilor fără incidente ale anului 2017

Donald Trump îşi asumă meritele pentru zborurile comerciale sigure ale anului 2017. Preşedintele SUA a sugerat că a îmbunătăţit siguranţa avioanelor, afirmând că a fost “ foarte strict în privinţa aviaţiei comerciale ” de când a devenit preşedinte, scrie The Independent.

Compania de consultanţă aviatică olandeză, To70, a lansat, luni, Raportul Siguranţei Aviatice Civile în cadrul căruia au fost raportate doar două accidente fatale, ambele au inclus aeronave cu turbopropulsoare mici, cu un total de 13 vieţi pierdute.

Cele două accidente care au avut loc în noaptea de Revelion – un hidroavion în Sydney, care a omorât şase persoane şi un avion Cessna Caravan, care s-a prăbuşit în Costa Rica, şi care a dus la moartea tuturor celor 12 persoane de la bord – nu au fost incluse în raport, în condiţiile în care ambele aeronave cântăreau mai puţin de 5,700 de kilograme.

“De când am preluat biroul am fost foarte strict în legătură cu Aviaţia Comercială. Veşti bune – doar ce s-a anunţat că au fost zero decese în 2017, cel mai bun şi mai sigur an înregistrat”, a spus preşedintele Donald Trump într-o postare pe contul său de Twitter.

Cercetătorul principal al revizuirii siguranţei, Adrian Young, a declarat că şansele ca un avion să fie implicat într-un accident fatal sunt acum de una la 16 milioane.