Italia: Acolo unde oamenii traiesc, parca, intr-o alta lume!

In mijlocul nesfarsitelor podgorii, un calaret strabate agale aleile dintre intinsele vii de vita de vie. Nu, nu e o scena rupta dintr-un film de la inceputul secolului trecut. Este o scena intalnita zilnic in nordul Italiei. Iar barbatul calare este doctorul Roberto Anfosso, care face vizitele la domiciliul pacientilor lui.

Se intampla in regiunea rurala Verduno, in Piemont, cunoscuta pentru vinurile si alunele sale de padure si unde populatia imbatraneste. "Este unul dintre colturile Italiei, unde longevitatea este cea mai ridicata. Pacientii la care ma deplasez au 70 si peste 70 de ani. Cel mai batran are 104 ani", spune medicul.

Aici, "structura sociala se organizeaz in jurul 'cascine', (ferme}, unde batranul, bolnavul sau persoana cu handicat sunt inca absorbiti de familie", a relatat medicul. "Trebuie sa merg sa-i vad pe batranii care nu se deplaseaza. In general, sunt vizite de rutine, care nu au caracter de urgenta, dar care se fac pentru a controla diabetul, tensiunea, inima...".

"Saptamanal parcurg calare intre 80 si 100 de kilometri. In primii trei ani, am facut 1.000 astfel de vizite, dupa care am renuntat sa mai numar", zambeste doctorul. Nu renunta la Ambra, calul lui, nici iarna. "Sunt niste peisaje incredibile. Este o zona binecuvantata", spune Roberto Anfosso.

Nepotal unui ofiter de cavalerie, a inceput sa practice echitatia la 14 ani, cand astmul de care suferea l-a obligat sa renunte la fotbal.Cand a aparut calare pe cal, oamenii locului s-au aratat contrariati. S-au facut glume, mai bune sau mai proaste. Mai mult, unui pacient i s-a parut atat de bizar comportamentului noului medic, incat nici nu l-a poftit in casa.

Cu timpul insa, lucrurile au intrat in normal, iar calul a devenit un fel de legatura intre medic si pacientii sai. "De cele mai multe ori, batranii sunt fixati pe problemele lor patologice si nu vorbesc despre altceva. Calul le distrage atentia si din 20 de minute cat dureaza vizita, 10 sunt consacrati discutiei despre cai, sunt depanate amintiri", continua doctorul.

"De multe ori, ma invita la masa, imi ofera din vinul lor.... Pe aici, majoritatea sunt producatori. Desfac o sticla si nu poti refuza, pentru ca ii jignesti, pe ei ca gazde si fructul muncii lor", explica medicul. "Nu de putine ori, o simpla vizita a antrenat alte zece, pentru ca oamenii ma zaresc de departe, ma suna si ma cheama. Ba soacra a patit ceva, ba mamei i s-au umflat picioarele".