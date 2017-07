La BBC, bărbații sunt de 5 ori mai bine plățiți decât femeile

BBC a dezvăluit miercuri un decalaj semnificativ între cele mai bine plătite staruri masculine şi feminine, când postul public de radio şi televiziune a anunţat, pentru prima dată în istoria sa, care sunt câştigurile cele mai mari obţinute de angajaţii săi, în urma apelurilor Guvernului de a îmbunătăţi transparenţa la grupul media britanic, transmit DPA, Bloomberg şi Reuters.



Chris Evans, prezentator de radio şi televiziune, care a găzduit unul dintre sezoanele emisiunii Top Gear, a fost cel mai bine plătit în anul financiar 2016/2017, cu 2,25 milioane de lire sterline (3,3 milioane de dolari). În contrast, femeia care a câştigat cei mai mulţi bani a fost Claudia Winkleman, care prezintă emisiuni de divertisment, cu 500.000 de lire sterline.



Chris Evans este urmat în clasament de prezentatorul meciurilor de fotbal şi fostul căpitan al echipei Angliei, Gary Lineker, plătit cu peste 1,75 milioane de lire sterline.



BBC a anunţat miercuri că 96 de staruri şi jurnalişti au câştigat în anul financiar 2016/2017 salarii de peste 150.000 de lire sterline (195.555 de dolari). Grupul britanic a precizat că acest nivel de salarizare este necesar pentru a concura cu rivalele de la posturile comerciale ITV şi Sky, precum şi cu grupurile de internet Google şi Apple.



Aproximativ două treimi dintre cei mai bine plătiţi angajaţi ai BBC sunt bărbaţi.



Şi salariile plătite jurnaliştilor de top de la BBC arată un decalaj semnificativ între bărbaţi şi femei. Un prezentator de la principalul program de ştiri de seara câştigă anual cu aproximativ 200.000 de lire sterline mai mult decât o prezentatoare care desfăşoară aceeaşi activitate.



Directorul general Tony Hall a admis că BBC trebuie să reducă decalajul de salarizare dintre bărbaţi şi femei până în 2020.



În Franţa, la postul Canal+ (deţinut de Vivendi), prezentatorul TV şi actorul de comedie Cyril Hanouna câştigă anual 50 milioane de euro (58 de milioane de dolari), mult peste cele 350.000 - 400.000 de lire sterline câştigate de starul BBC Fiona Bruce.



Postul RAI din Italia îl plăteşte pe starul Fabio Fazio cu aproximativ 12 milioane de euro pe an, în timp ce Dan Walker, care prezintă programul matinal de la BBC, câştigă anual 200.000 - 250.000 de lire sterline.



În Germania, Guenther Jauch, care moderează versiunea germană a emisiunii "Who Wants to Be a Millionaire?" pentru grupul media RTL, va câştiga anul acesta aproximativ cinci milioane de euro, a anunţat site-ul Vermoegenmagazin.de. În schimb, Jeremy Vine, prezentatorul emisiunii BBC "Eggheads", al unui program la Radio 2 şi analist, câştigă aproximativ 700.000 de lire sterline.



De mai mulţi ani, BBC, societate finanţată printr-o taxă plătită de fiecare gospodărie care deţine un televizor, este presată să dezvăluie care sunt cele mai mari salarii pe care le plăteşte, iar obligaţia de a face cunoscute aceste nume face parte din ultimul acord pe zece ani convenit cu Guvernul de la Londra.



BBC este cel mai mare jucător pe piaţa de televiziune, radio şi ştiri online din Marea Britanie, activitatea sa fiind finanţată cu 3,7 miliarde lire sterline (4,8 miliarde de dolari) de pe urma taxei TV. AGERPRES