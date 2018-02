Mii de site-uri, printre care și cele guvernamentale, din SUA si Marea Britanie au fost ținta atacurilor cibernetice

Mii de site-uri, inclusiv ale unor agenţiilor guvernamentale din Statele Unite şi Marea Britanie, au fost duminică, timp de mai multe ore, ţinta unui atac cibernetic care determina navigatorul de internet să mineze în mod secret monede virtuale, potrivit site-ului de tehnologie The Register, preluat de ediţia online Reuters.



Peste 4.200 de site-uri au fost infectate cu un software dăunător, derivat dintr-un instrument folosit pe scară largă şi cunoscut sub denumirea de Browsealoud, produs de compania de software britanică Texthelp, care acordă asistenţă persoanelor cu deficienţe de vedere la citirea conţinutului paginilor de internet, potrivit The Register.



Incidentul s-a produs în contextul creşterii numărului de atacuri cibernetice cu programe care determină computerele să mineze monede virtuale în numele hackerilor. Frecvenţa unor astfel de atacuri a crescut în ultimele luni odată cu creşterea volumului de tranzacţii în monede virtuale.



Versiunea infectată a Browsealoud determină programul pentru minarea monedei virtuale Monero să se activeze pe computerele care vizitau site-uri virusate, generând bani pentru hackerii care au pus la cale atacul, precizează The Register.



Reprezentanţii forţelor de ordine şi compania Texthelp nu au putut fi contactaţi pentru comentarii, precizează Reuters.



Texthelp a declarat pentru The Register că a stopat acţiunile virusului, dezactivând Browsealoud în timp ce inginerii companiei continuă investigaţia.AGERPRES