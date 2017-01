Numirea lui Polanski ca preşedinte al ceremoniei "Oscarurilor franceze" suscită polemici

Alegerea celebrului şi controversatului Roman Polanski, acuzat de comiterea unui viol asupra unei minore în anii '70, pentru a prezida ceremonia de decernare a premiilor Cesar, de la 24 februarie, produce polemici şi a generat chiar şi un apel la boicot care proiectează o umbră imposibil de ignorat asupra acestei sărbători franceze a filmului, conform AFP.



Ministrul francez pentru familie, copii şi drepturile femeilor, Laurence Rossignol, a declarat joi că această alegere este "surprinzătoare şi şocantă". "Este o alegere care demonstrează, din partea celor care au decis să-l numească preşedintele premiilor Cesar, o indiferenţă la adresa faptelor de care este învinuit", a declarat ea.



Regizorul unor producţii care au marcat istoria cinematografiei, precum "Tess", "The Pianist" sau "Rosemary's Baby", recompensat cu numeroase premii în întreaga lume, este încă urmărit de justiţia americană pentru presupusul viol al unei minore în anul 1977.



Reacţia ministrului francez vine după cea a unei organizaţii feministe, Osez le Féminisme, care şi-a exprimat "furia" şi a lansat un apel la proteste în faţa sălii Pleyel din Paris, unde se va desfăşura ceremonia de decernare a "Oscarurilor franceze". Desemnarea lui Roman Polanski este o lovitură dată tuturor victimelor violurilor şi agresiunilor sexuale, conform organizaţiei.



Pe reţelele sociale a fost lansat un apel la boicotarea premiilor sub hashtag-ul "#boycottcesar". De asemenea a fost lansată şi o petiţie pe site-ul change.org pentru "destituirea lui Roman Polanski de la prezidiul premiilor César". Până vineri această petiţie adunase peste 45.000 de semnături.



De cealaltă parte, fostul ministru francez al culturii, Aurélie Filippetti, a estimat joi că alegerea lui Polanski exprimă "libertatea absolută a Academiei premiilor César", şi a adăugat că prin această alegere este salutată cariera unui "foarte mare cineast".



Preşedintele Academiei franceze de film Alain Terzian l-a numit pe regizor un "estetician insaţiabil" în comunicatul în care a anunţat numirea sa ca preşedinte al ceremoniei şi a catalogat filmele sale "Rosemary's Baby" şi "Chinatown" drept "capodopere".



"Artist, cineast, producător, scenarist, actor şi regizor - sunt multe cuvinte pentru a-l defini pe Roman Polanski, dar numai unul pentru a ne exprima admiraţia şi încântarea: Mulţumim, domnule preşedinte", adăuga Terzian.



Titlul de preşedinte al ceremoniei de înmânare a premiilor César este onorific, premiile fiind atribuite de un juriu format din 4.000 de profesionişti din cinematografie împărţiţi în 12 colegii (regie, actorie, scenarii, producători etc).



În calitate de preşedinte al ceremoniei, Polanski va deschide Premiile Cesar cu un discurs înainte de a preda ştafeta prezentatorului, care încă nu a fost stabilit.



Regizorul în vârstă de 83 de ani, care este căutat de SUA după ce a fugit din ţară în 1978, după o condamnare pentru un viol asupra unei fete de 13 ani, trăieşte în Franţa, care nu are tratat de extrădare cu SUA.



Polanski lucrează în prezent la "Based on a True Story", care-l are coautor pe Olivier Assays şi în care joacă Eva Green, Emmanuelle Seigner şi Vincent Perez.AGERPRES