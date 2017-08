ONU îl lovește pe Kim cu sancțiuni severe

AP

Consiliul de Securitate al ONU a votat, în unanimitate, rezoluţia înaintată de SUA, prin care se aplică noi sancţiuni Coreei de Nord. Rezoluția 2371 a fost adoptată după ce, în luna iulie, regimul comunist de la Phenian a testat două rachete balistice intercontinentale, care, potrivit specialiștilor, ar putea lovi teritoriul american. Sancțiunile interzic exporturile nord-coreene și limitează investițiile străine în Coreea de Nord.

Măsurile punitive adoptate de comunitatea internațională au drept principal obiectiv reducerea cu o treime a veniturilor realizate din exporturi de regimul comunist de la Phenian, care se ridică în prezent la aproximativ trei miliarde de dolari, în fiecare an. Exporturile de cărbuni, minereuri și alte materii prime reprezintă una dintre puținele surse de venit ale Coreei de Nord. Sub presiunea noii administrații de la Washington, chinezii suspendaseră, de altfel, încă de la începutul acestui an, importul de cărbune nord-coreean, marcând o răcire bruscă și neașteptată a relațiilor dintre Beijing și Phenian. Conform textului rezoluţiei adoptate sâmbătă, navele nord-coreene nu mai pot intra în porturile niciunei ţări, dacă Phenianul încalcă normele prevăzute de ONU. Rezoluția Consiliului de Securitate mai limitează numărul de muncitori nord-coreeni în străinătate, interzice înființarea de noi companii cu capital mixt, cu participare nord-coreeană, interzice noile investiții în firmele cu capital mixt existente, adaugă nouă nume pe lista neagră a persoanelor fizice nord-coreene ale căror active sunt blocate în întreaga lume și cărora li se interzice să călătorească în străinătate și blochează activele internaționale a încă patru companii nord-coreene, inclusiv cele ale principalei bănci folosite de Coreea de Nord pentru schimburile valutare. „Este vorba despre cele mai severe sancțiuni adoptate împotriva unei țări”, a recunoscut ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, care a avertizat că sunt necesare și alte acțiuni contra Coreei de Nord. „Nu trebuie să ne amăgim că am rezolvat problema. Nici pe departe. Amenințarea nord-coreeană nu a dispărut, ci devine rapid tot mai periculoasă”, a spus reprezentanta Washingtonului. Până în prezent, sancţiunile internaționale impuse Coreei de Nord nu au reuşit să-l descurajeze pe dictatorul Kim Jong-un, care a continuat dezvoltarea programelor balistic şi nuclear.

Unanimitate negociată cu greu de SUA

Decizia Consiliului a fost unanimă, după luni de negocieri intense între SUA și China, principalul susținător și partener internațional al Coreei de Nord. În lipsa unui acord, China ar fi putut face uz de dreptul său de veto, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate. Neașteptata răcire înregistrată în ultimul an în relațiile dintre Beijing și Phenian, precum și perspectiva unor sancțiuni economice impuse chinezilor de Casa Albă aveau să ducă, în cele din urmă, la deznodământul diplomatic dorit de americani. În schimb, China a cerut SUA, sâmbătă, în Consiliul de Securitate, să suspende desfășurarea sistemului antirachetă THAAD în Coreea de Sud și să demonteze componentele deja instalate. „Desfășurarea sistemului THAAD nu va aduce o soluție la problema testelor nucleare și lansărilor de rachete” din Coreea de Nord, a afirmat ambasadorul chinez la ONU, Li Jieyi, după votul în favoarea noilor sancțiuni. China consideră plasarea acestui sistem antirachetă în regiune o amenințare la adresa securității sale naționale.

„Rezoluția ONU reprezintă cel mai mare set de sancțiuni economice impuse vreodată Coreei de Nord”.

Donald Trump