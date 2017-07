Președintele Trump se ia la trântă cu CNN      

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a escaladat războiul personal cu mass-media americane, postând pe contul său de Twitter un video editat, în care pune la pământ, în timpul unui meci de wrestling, un bărbat peste al cărui cap e suprapus logo-ul postului CNN. Considerat de cea mai mare parte a presei americane drept „delirant”, mesajul liderului de la Casa Albă vine pe fondul unui război violent între Trump și posturile de televiziune CNN, NBC, CBS, ABC și publicațiile „The New York Times” și „The Washington Post”, descrise de președinte drept generatoare de „știri false”.

„Este trist când președintele Statelor Unite încurajează violența împotriva reporterilor”, a declarat, ieri, un purtător de cuvânt al CNN. „În loc să se pregătească pentru vizita sa peste hotare, prima întâlnire cu Vladimir Putin, soluționarea crizei nord-coreene și proiectul de lege în privința sănătății, el se manifestă printr-un comportament juvenil, sub demnitatea biroului pe care îl ocupă. Noi vom continua să ne facem meseria. El ar trebui să și-o înceapă pe a lui”, a adăugat reprezentantul CNN. La rândul său, corespondentul CNN la Casa Albă, Jim Acosta, a precizat că Trump instigă la violență contra jurnaliștilor. „Președintele încearcă să ne reducă la tăcere (…) Indiferent de care parte a spectrului politic vă situați sau din ce formațiune politică proveniți, acesta nu este tipul de mesaj pe care v-ați aștepta să-l auziți din partea președintelui Statelor Unite”, a precizat Acosta. „Condamnăm amenințarea președintelui cu violența fizică împotriva jurnaliștilor. Acest mesaj pe Twitter este sub demnitatea instituției prezidențiale, însă, din păcate, nu și sub demnitatea acestui președinte”, a declarat și Bruce Brown, director executiv al Comitetului Reporterilor pentru Libertatea Presei. „Nimeni nu trebuie amenințat cu violența fizică pentru că-și face meseria (…) Libertatea presei este o piatră de temelie a democrației noastre. Presa este fereastra prin care oamenii privesc în interiorul puterii și, cel mai important, presa reprezintă controlul poporului asupra puterii. Când președintele atacă presa, el atacă poporul!”, a adăugat Brown. Întrebați de CNN dacă mesajul postat de Trump încalcă politica de „instigare la violență” a Twitter, reprezentanții companiei au răspuns negativ. Cunoscutul prezentator și comentator politic al canalului MSNBC, Keith Olbermann, a trimis, la rândul său, un mesaj prin Twitter, în care solicită declanșarea procedurii de destituire a președintelui.

Casa Albă se apără și contraatacă

De cealaltă parte, consilierul Casei Albe pentru securitate internă și contra-terorism, Tom Bossert, a declarat că mesajul lui Trump nu reprezintă altceva decât un gest de apărare al președintelui contra rețelelor de știri, „care-l atacă incorect”. „Sper că nimeni nu percepe asta (mesajul lui Trump n.r. ) ca pe o amenințare (…) Cred că și el are dreptul să se apere”, a spus el, într-un interviu pentru „ABC”. Însoțit de explicația „Fraud News Network” („Rețea de Știri False”), filmulețul postat duminică de Trump pe Twitter durează 28 de secunde. Acesta îl arată pe Trump, îmbrăcat cu costum și cravată, doborându-l, la marginea unui ring de wrestling, pe un bărbat al cărui cap este mascat în întregime de logo-ul CNN. Trump îi trage câțiva pumni, după care se ridică și pleacă. Filmulețul este versiunea modificată a scenei originale din 2007, din timpul unui meci demonstrativ de wrestling. Bărbatul cu care Trump simulează o luptă este Vince McMahon, un promotor de succes al acestui spectacol care regizează confruntări fizice.