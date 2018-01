S-a născut primul pui de urs polar din ultimul sfert de secol din Marea Britanie

O femelă de urs polar pe nume Victoria din cadrul unui parc natural din Scoţia a adus pe lume primul pui din această specie născut în Marea Britanie în ultimii 25 de ani, evenimentul fiind catalogat drept ''o realizare remarcabilă'', informează miercuri The Telegraph.



Potrivit Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), puiul de urs polar este în prezent monitorizat în cadrul Highland Wildlife Park, însă reprezentanţii parcului au subliniat că primele trei luni pot fi periculoase pentru nou-născuţi, atât în sălbăticie cât şi în captivitate.



Personalul din cadrul parcului natural din Kincraig, din apropiere de Kingussie, au confirmat naşterea puiului după ce au auzit ''sunete ascuţite'' din bârlogul Victoriei.



''Mai întâi am auzit sunete promiţătoare în săptămâna de dinainte de Crăciun, iar acestea au continuat la începutul noului an. Deoarece nu putem vedea în interiorul anexei în care ea se află, nu putem şti sigur că Victoria a născut mai mulţi pui, însă putem confirma naşterea'', a declarat Una Richardson, îngrijitor principal al parcului, responsabilă de carnivore.



''Chiar dacă suntem absolut încântaţi, nu sărbătorim prematur deoarece în primele săptămâni de viaţă mortalitatea în cazul puilor de urs polar este ridicată din cauza sistemului imunitar insuficient dezvoltat şi a nevoii exagerate a mamei de intimitate, orice tulburare riscând să ducă la uciderea puiului sau la abandonarea lui. Vom continua să o monitorizăm pe Victoria şi sperăm foarte mult cele mai bune veşti când ea va ieşi, în martie. Până atunci, anexa va rămâne închisă publicului, iar activitatea îngrijitorilor va fi minimă astfel încât puiul ei să aibă cele mai multe şanse de supravieţuire'', a precizat Richardson.



Puii de urs polar nou-născuţi sunt orbi, au circa 30 de centimetri lungime şi cântăresc puţin mai mult decât un Porcuşor de Guineea, a precizat organizaţia. Aceştia deschid ochii când au vârsta de o lună şi sunt în totalitate dependenţi de mamă, se hrănesc cu lapte bogat în grăsimi şi cântăresc între 10 şi 12 kilograme când părăsesc bârlogul matern.



RZSS a precizat că nu pot fi realizate fotografii sau înregistrări video în apropierea bârlogului din motive care ţin de bunăstarea animalelor.



Sezonul de împerechere al urşilor polari a început în martie anul trecut, timp în care Victoria s-a împerecheat cu Arktos, unul dintre cei doi masculi din parcul natural.



''Naşterea primului pui de urs polar din Marea Britanie din ultimul sfert de secol este o realizare remarcabilă care va suscita interes în toată lumea'', a declarat Barbara Smith, director executiv al RZSS.



''În cadrul RZSS credem că avem datoria de a contribui la protejarea acestei specii magnifice în condiţiile reducerii calotei glaciare, principala platformă de vânătoare a ursului polar a cărui populaţie se estimează că se va reduce considerabil în următorii 40 de ani'', a adăugat Smith.



Ultimii pui de urs polar născuţi în Marea Britanie au fost gemeni şi au venit pe lume la Flamingo Land din Yorkshire, în luna decembrie 1992.



Victoria, care s-a născut în Germania în 1996, a devenit mamă anterior la Aalborg Zoo în Danemarca, în anul 2008. Ea a fost adusă la RZSS Highland Wildlife Park în martie 2015.AGERPRES