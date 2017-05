Șeful Facebook, a plecat într-un fel de turneu electoral

Tânărul fondatorul al Facebook, Mark Zuckerberg, a început un tur al Statelor Unite pentru a afla care sunt ''speranţele şi problemele'' americanilor. Demersul duce cu gândul la o campanie electorală, dar el neagă că ar aspira la vreun mandat, scrie luni AFP.



Mark Zuckerberg, care are 33 de ani şi conduce cea mai mare reţea socială din lume, cu o avere estimată la aproape 62 de miliarde dolari, a publicat recent imagini din călătoria sa în Rhode Island şi Maine sau în compania soţiei sale, Priscila, alimentând speculaţiile cu privire la o posibilă candidatură a sa la prezidenţiale.



''Scopul meu în acest an este de a vizita fiecare stat (federal) în care nu am petrecut timp, pentru a mă informa în legătură cu speranţele şi problemele oamenilor şi pentru a afla ce cred ei despre munca şi comunităţile lor'', a scris Zuckerberg duminică pe pagina sa de Facebook.



''Unii se întreabă dacă obiectivul pe care mi l-am fixat înseamnă că voi candida la un mandat electoral. Nu ştiu'', a spus el, explicând că vrea să înţeleagă cum să-şi folosească cel mai bine averea, pe care a direcţionat-o parţial în scopuri filantropice.



În postarea de duminică, Mark Zuckerberg spune că a întâlnit foşti dependenţi de droguri, tineri infractori încarceraţi sau responsabili ai unor comunităţi defavorizate. Din aceste întâlniri, spune el, aflat că ''relaţiile noastre ne modelează mai mult decât ne gândim'' şi că reţelele sociale - online sau nu - sunt importante.AGERPRES