Suedia va folosi armata impotriva violenţei organizate?

Suedia va face tot ceea ce va fi necesar şi va recurge inclusiv la armată pentru a pune capăt violenţelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven. În Suedia rata criminalităţii este relativ scăzută în raport cu situaţia de pe plan internaţional, dar activităţile bandelor infracţionale s-au intensificat în ultimii ani, iar suedezii sunt îngrijoraţi că poliţia nu mai face faţă.

În 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile statistici oficiale, în aceasta ţara scandinavă cu 10 milioane de locuitori au fost ucise 106 persoane. In plus, in acelasi an s-au inregistrat peste 300 de incidente în care au fost folosite arme de foc, în majoritatea cazurilor fiind vorba de conflicte între bande legate de droguri, protecţie şi prostituţie.

În prima săptămână din 2018 au fost împuşcate mortal patru persoane. Un bărbat a murit după ce a cules o grenadă în faţa unei staţii de metrou dintr-o suburbie a capitalei Stockholm.

Legea şi ordinea vor reprezenta probabil un aspect major la alegerile legislative prevăzute pentru septembrie. Formaţiunea Democraţii Suediei, opoziţia populistă, asociază preocupările publicului legate de creşterea ratei infracţionalităţii cu creşterea numărului de imigranţi.

"Nu ar fi prima mea opţiune să trimit armata, dar sunt pregătit să fac tot ce este necesar pentru a asigura eradicarea criminalităţii organizate", a afirmat premierul Lofven. Guvernul a promis poliţiei o finanţare suplimentară de 7,1 miliarde de coroane (880 milioane de dolari) până în 2020, a înăsprit legislaţia privind infracţiunile armate şi a înlesnit monitorizarea de către poliţie a convorbirilor telefonice şi emailurilor private.

Totuşi, un raport al Consiliului naţional suedez pentru prevenirea crimei a arătat că tot mai mulţi suedezi sunt îngrijoraţi de situaţia infracţionalităţii şi că a scăzut încrederea în poliţie şi sistemul judiciar.

"Sunt împuşcaţi oameni în pizzerii, mor oameni după ce găsesc pe stradă grenade de mână" - a declarat, in parlament, liderul Democraţilor, Jimmie Akesson. "Aceasta este noua Suedie: nou paradis dinamic, multicultural pe care mulţi din acest for s-au luptat ani la rând să-l creeze" - a remarcat, sarcastic, politicianul suedez. AGERPRES