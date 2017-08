Trump, demisie până la toamnă

Tony Schwartz, un scriitor american care l-a ajutat pe preşedintele Donald Trump să scrie cartea "The Art of the Deal" (Arta încheierii afacerilor) spune că acesta este pe cale să-şi dea demisia şi că nu va rămâne în funcţie până la toamnă. Scriitorul, care zice că a ajuns să-l cunoască intim pe Trump după ce i-a scris cartea, susţine că acesta va căuta să obţină imunitate în ancheta privind imixtiunea Rusiei în campania electorală din SUA în schimbul demisiei.