Trump nu mai poate de grija locuitorilor de la Deveselu

Casa Albă a transmis Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite că se opune accelerării instalării de noi capabilități la sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore de la baza militară americană de la Deveselu din România. Administraţia Trump arată că, deocamdată, eficiența lor nu a fost încă dovedită și, în plus, nu sunt cunoscute potențialele consecințe neintenționate pe care acestea le-ar putea avea asupra populației din zonă.

Mesajul este inclus în punctul de vedere oficial al Administrației Prezidențiale de la Washington asupra proiectului de lege privind aprobarea bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018 (octombrie 2017 – septembrie 2018) elaborat de către Camera Reprezentanților, conform profit.ro. “Administrația are obiecții în privința articolului 1686 (din proiectul de buget al Pentagonului elaborat de Camera Reprezentanților – n.r.), care cere Secretarului Apărării să asigure desfășurarea de capabilități antiaeriene la site-ul Aegis Ashore din România în interval nu mai mare de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar la site-ul Aegis Ashore din Polonia, în interval nu mai mare de un an de la data la care site-ul respectiv va fi declarat operațional”, arată sursa citată

Documentul a fost trimis de Casa Albă Camerei Reprezentanților pe 11 iulie. Între timp, pe 14 iulie, Camera a adoptat proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2018 cu tot cu articolul referitor la scutul antirachetă din România la care președintele Donald Trump a avut obiecții.

“Calendarul accelerat ar impune Departamentului pentru Apărare să desfășoare un sistem defensiv netestat cu succes, fără cunoașterea integrală a eficacității sale combative sau a consecințelor neintenționate ale operării unui sistem de radar și armament de mare putere într-o zonă populată din Deveselu, România”, se mai afirmă în punctul de vedere transmis de Casa Albă Camerei Reprezentanților.

Scutul antirachetă de la Deveselu a devenit operațional în mai 2016. Rusia a protestat în mod repetat contra instalării de scuturi antirachetă americane în Europa Centrală și de Est, încă de când fostul președinte George W. Bush a enunțat pentru prima dată ideea în mod oficial, în 2006. Luna trecută, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, într-un interviu acordat regizorului american Oliver Stone, că NATO este un instrument al politicii internaționale americane și a susținut că țările din Alianță cedează presiunii SUA și acceptă instalarea de sisteme antirachetă și baze militare, făcând referire și la scutul instalat la Deveselu. Rachetele interceptoare de la Deveselu și cele care vor fi instalate în cadrul scutului similar din Polonia sunt produse de către compania americană Raytheon.

