Un fost "iepuraş" Playboy a declarat pentru CNN că a fost îndrăgostită de Trump

Fostul "iepuraş" Playboy Karen McDougal, care susţine că, în 2006, a avut o aventură care a durat 10 luni cu actualul preşedinte al SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru CNN ce a fost transmis joi seară că a fost îndrăgostită de mogulul imobiliar, transmite Reuters.



Întrebată dacă Trump i-a împărtăşit iubirea, Karen McDougal a răspuns că magnatul îi spunea tot timpul că o iubeşte şi că atunci nu ar fi fost exclusă nici varianta căsătoriei.



De cealaltă parte, conform Casei ALbe, Donald Trump a negat că ar fi avut o relaţie cu Karen McDougal.



În primul interviu pe care l-a acordat după ce, în prima parte a săptămânii, a dat în judecată trustul de presă American Media Inc, ce deţine publicaţia The National Enquirer, pentru a ieşi dintr-un contract de exclusivitate în legătură cu povestea aventurii ei cu Trump, Karen a declarat că doreşte să vorbească liber despre acest subiect "pentru că (oricum) toată lumea vorbeşte despre asta".



În luna februarie revista New Yorker publica informaţia că Donald Trump ar fi avut o relaţie cu Karen McDougal în acelaşi timp în care avea şi o aventură cu o starletă porno, iar tabloidul The National Enquirer i-a plătit fostului iepuraş Playboy suma de 150.000 de dolari pentru exclusivitate.



Karen McDougal a ţinut să precizeze că a întreţinut relaţii sexuale cu Trump "de zeci de ori", fără a folosi mijloace de protecţie. Relaţia lor ar fi început în iunie 2006, la Los Angeles, la puţin timp după ce soţia lui Trump, Melania, l-a adus pe lume pe Barron Trump.



Karen a precizat că l-a întâlnit pe Trump în conacul Playboy, în timpul filmărilor unui episod din reality-showul "Celebrity Apprentice". "M-am simţit atrasă de el. Este un bărbat care arată bine. Mi-a plăcut carisma lui", a mărturisit ea.



McDougal a povestit că prima lor relaţie sexuală s-a consumat în apartamentul lui Trump de la Beverly Hills Hotel şi că imediat după aceea, Trump a încercat să-i ofere bani. "După ce am fost intimi, el a încercat să mă plătească, iar eu nu am ştiut cum să interpretez acest lucru. M-am uitat le el şi i-am spus: Eu nu sunt aşa. Nu sunt genul ăsta de fată".



Karen a povestit şi faptul că a cunoscut-o şi pe Melania Trump tot la conacul Playboy, în timpul unei petreceri legate de seria "Celebrity Apprentice". CNN a publicat chiar şi o fotografie cu Karen McDougal, Donald Trump, Melania Trump, Ivanka Trump dar şi alte modele Playboy.



După aceea, în cele 10 luni de relaţie fierbinte dar discretă cu cel ce avea să devină preşedintele SUA, Karen s-a mai întâlnit cu Trump pe terenuri de golf din California şi New Jersey, dar l-a vizitat pe acesta şi în apartamentul său din Turnul Trump din New York, folosind însă intrarea din spate pentru discreţie. De asemenea, cei doi ar mai fi petrecut timp împreună într-o cabană pe malul lacului californian Tahoe, cabană unde şi starleta porno Stormy Daniels susţine că s-a iubit cu Trump.



Stormy Daniels, pe numele său real Stephanie Clifford, l-a dat în judecată pe preşedintele SUA la 6 martie, susţinând faptul că Trump nu a semnat un acord prin care ea ar fi trebuit să păstreze secretul despre momentele fierbinţi petrecute împreună. Prin acest acord, Daniels ar fi primit 130.000 de dolari pentru păstra discreţia despre ea şi Trump.



Karen McDougal susţine că s-a despărţit de Trump în aprilie 2007. Întrebată ce mesaj i-ar transmite Melaniei Trump în contextul în care a făcut publică povestea de dragoste pe care a avut-o cu Trump, Karen a declarat pentru CNN că îi pare rău şi nu ar fi vrut să fie în locul acesteia.AGERPRES