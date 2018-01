Un tânăr din SUA şi-a cerut iubita în căsătorie cu un mesaj gigantic scris în zăpadă

Printr-o călătorie pe calea aerului şi un mesaj gigantic ''Mărită-te cu mine'' scris în zăpadă, Gavin Becker a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Olivia Toft, la 7 ianuarie, în zona lacului Eighth Crow Wing din Minnesota.



Elevul la Şcoala de pilotaj a Universităţii din Dakota de Nord (UND) a apelat la ajutorul familiei pentru a forma în zăpadă literele de peste 7,5 metri lungime, însoţite de o inimă imensă.



Ed Becker, tatăl lui Gavin, însoţit de alţi membrii ai familiei au petrecut circa patru ore şi jumătate scriind cererea în căsătorie cu ajutorul unei maşini de deszăpezit.



''Am decis că el ar trebui să facă cererea în stilul unui pilot, dintr-un avion'', a declarat acesta pentru Pioneer Press. ''Şi eu, la rândul meu, am făcut cererea în căsătorie pe acest lac, în urmă cu 28 de ani'', a adăugat acesta.



Potrivit lui Ed Becker, scrierea mesajului s-a dovedit a fi ''foarte uşoară'' şi ''amuzantă''. ''Totul a fost ca o mică aventură'', a mărturisit el.



''Am fost foarte impresionat de cât de bine s-au descurcat. Când tata face ceva, ia lucrurile în serios'', a declarat la rândul său studentul.



Olivia Toft, care şi-a exprimat de Crăciun dorinţa de a călători cu avionul, a fost ''fericită, entuziasmată şi şocată'' când a văzut din aer cererea în căsătorie scrisă în zăpadă, a povestit Gavin. În ciuda problemelor tehnice cu care s-a confruntat avionul din cauza temperaturilor foarte scăzute, ea a răspuns ''Da!''.



Perechea a recreat ulterior cererea în căsătorie la sol, iar momentul a fost surprins în imagini din aer.AGERPRES