Unde s-ar ascunde Trump in cazul unui razboi nuclear!

In cazul unei nenorociri nucleare, presedintii Statelor Unite, de la Truman la Trump, dispun de cateva buncare. Daca un conflict nuclear devine imposibil de evitat, comandantul suprem al armatei americane este dus imediat intr-un loc sigur.

Presedintele SUA are la dispozitie mai multe adaposturi. Unul, contruit inca din anii 1950, este situat chiar sub Casa Alba. Altul se afla in Muntii Blue Ridge, statul Georgia. Donald Trump mai are, de asemenea, un mic buncar amenajat la resedinta sa din Florida, la Lar-a-Lago si un al doilea, la West Palm Beach.

Totusi, nici unul dintre aceste buncare nu poate rezista unei lovituri directe. "Nu exista nici o protectia impotriva exploziilor", spune Kenneth D. Rose, autorul unei carti despre adaposturile construite in SUA in perioada Razboiului rece ( One Nation Underground: The Fallout Shelter in American Culture ). Daca presedintele va supravitui unui atac, buncarul va fi punctul de unde el va conduce tara, chiar daca restul lumii ar fi distrus.

Accesul in aceste buncare se efectueaza dupa reguli foarte stricte: seful statului poate fi insotit de un numar foarte restrans de persoane din esalonul superior al puterii. "Trebuie respectata verticala subordonarii. In caz contrar va fi haos total", scrie BBC. In anii 1950, expertii americani au ajuns la concluzia ca aproape 30% din locuitorii orasului nipon Nagasaki, asupra careia a fost aruncata o bomba nucleara, ar fi supravituit atacului, daca s-ar fi refugiat in adaposturi.

In acest context, autoritatile de la Washington s-au gandit sa creeze un sistem de buncare. In acest scop, au fost construite adaposturi atat pentru membri guvernului, cat si pentru cetatenii simpli. In anii 1969, sub controlul administratiei apararii civile au fost amenajate mai multe buncare in Los-Altos, in California. Multi americani au decis insa sa-si faca singuri buncare. Acum sunt cateva zeci de mii.

Asa a aparut si adapostul actualei resedinte a presedintelui Trump din Mar-a-Lago, imobil care, initial, a apartinut sotiei ambasadorului SUA in URSS, Marjorie Merriweather Post. Speriata ca razboiul coreean va genera intr-un conflict mondial, ea a amenajat un buncar, adica o incapere cam censuie, cu toaleta pe mijloc si cateva paturi pliante agatate de pereti. "Cam l-am condus pe Trump acolo, un barbat inalt, obligat sa stea tot timpul garbovit, e ca si cum am fi fost intr-o expeditie arheologica", a povestit managerul proiectului.

In timp ce Post isi contruia buncarul la Mar-a-Lago, functionarii de la Casa Alba proiectau un adapost secret, capabil sa gazduiasca tot guvernul. Mount Weather, un deal de 534 de metri, se afla in centrul Muntilor Blue Ridge, Virginia. Acolo se afla High Point Special Facility, un centru militar, loc de refugiu pentru guvern in caz de catastrofa. Pentru parlamentari a fost construit un adapost separat, Project Greek Island, pe teritoriul statiunii Greenbrier si care, dupa ce existenta lui a fost dezvaluita, a devenit atractie turistica.

In toamna anului 1961, au inceput lucrarile pentru alt buncar prezidential, special pentru John Kennedy, pe insula Pinat, la doar 10 minute de mers pe jos de la resedinta din Palm Beach a renumitei familii americane. Un proiect care a costat 97.000 de dolari.