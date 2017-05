Uniunea Europeană dezvăluie detalii legate de Brexit

Uniunea Europeană a publicat, cu doar 10 zile înainte de alegerile generale din Marea Britanie, două documente care vor afecta în următorii ani fiecare persoană care trăieşte în Regatul Unit, informează marţi The Guardian.



Documentele reprezintă cele mai detaliate poziţii oferite până acum de negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, referitoare la viitoarele discuţii privind 'divorţul' UE de Marea Britanie. În două documente politice, blocul comunitar îşi prezintă poziţia asupra proiectului de lege privind Brexitul şi drepturile cetăţenilor.



Nici premierul Theresa May, nici liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, nu s-au referit în mod direct la acest aspect în timpul primului lor duel televizat de luni seara. Liderii ambelor partide au declarat că vor încheia un acord bun pentru ţară, fără a face referire la aspecte asupra cărora UE şi-a prezentat deja poziţia. Lipsa lor de reacţie faţă de aceste documente poate fi explicată parţial prin faptul că textele au fost publicate fără mare zarvă, în momentul în care ţara încă se afla în stare de şoc după atacul terorist de la Manchester. În plus, documentele UE nu conţin elemente surpriză.



Documentul de 10 pagini privind proiectul de lege prezintă în detaliu toate organismele UE cu interese în acest proces - 40 de agenţii, opt proiecte comune privind noile tehnologii şi o paletă de fonduri convenită de toate ţările, de la ajutorul pentru refugiaţii din Turcia la sprijinirea păcii în Columbia. Niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării. Marea Britanie este chiar pe punctul de a finanţa profesorii de la şcolile europene de elită care educă copiii funcţionarilor publici ai UE.



În ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, UE precizează în detaliu protecţia pe care doreşte să o ofere pentru aproape 5 milioane de persoane - 3,5 milioane de cetăţeni ai UE din Marea Britanie şi 1,2 milioane de britanici aflaţi în Europa. Totodată, documentul subliniază că Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) trebuie să aibă competenţă deplină pentru a se pronunţa asupra disputelor privind drepturile cetăţenilor, în timp ce Comisia Europeană ar trebui să aibă puteri depline pentru a monitoriza dacă Marea Britanie respectă înţelegerea.



Diplomaţi din cele 27 de state membre rămase ale UE vor dezbate documentele marţi şi joi fără Marea Britanie şi ar putea să le aducă modificări. Alte documente privind aspecte politice sunt aşteptate în zilele următoare, inclusiv unul referitor la CEJ.AGERPRES